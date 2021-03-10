Маардуский автобусный перевозчик Temptrans объявлен банкротом

«Если вкратце, то границы закрыли и наш бизнес встал», - сказал порталу Rus.ERR бывший член правления и один из акционеров Temptrans Александр Денисчев, добавив, что платить лизинги стало нечем и в итоге все завершилось банкротством.

По словам Александра Денисчева, к банкротству фирмы привела в первую очередь ситуация с международными рейсами, а происходящее на местном рынке – в 2018 году Temptrans проиграл конкурс на обслуживание коммерческих линий между Маарду и Таллинном – оказало не столь существенное влияние.