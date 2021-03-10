Ср, 10.03.2021
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Маардуский автобусный перевозчик Temptrans объявлен банкротом

Автобус Temptrans. ФОТО: STANISLAV MOSHKOV/

На прошлой неделе Харьюский уездный суд объявил банкротом автобусную компанию Temptrans, которая в последние годы испытывала финансовые затруднения.

«Если вкратце, то границы закрыли и наш бизнес встал», - сказал порталу Rus.ERR бывший член правления и один из акционеров Temptrans Александр Денисчев, добавив, что платить лизинги стало нечем и в итоге все завершилось банкротством.

По словам Александра Денисчева, к банкротству фирмы привела в первую очередь ситуация с международными рейсами, а происходящее на местном рынке – в 2018 году Temptrans проиграл конкурс на обслуживание коммерческих линий между Маарду и Таллинном – оказало не столь существенное влияние.

«Тот конкурс выиграла другая фирма, но это на наших делах сказалось не так сильно, как закрытие границ. Мы обслуживали линии из Таллинна в Петербург, Киев, Псков и Минск - это было нашей главной деятельностью», - объяснил Денисчев, затруднившись сказать общую сумму долгов Temptrans.

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