Генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно и министр здравоохранения и труда Танель Кийк. ФОТО: Remo Tõnismäe

В 13.00 начнется пресс-конференция, в которой примут участие генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, заместитель генерального директора Департамента лекарств Катрин Кийск, руководитель Эстонского союза семейных врачей Ли Валликиви и руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн.

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