Прямая трансляция ⟩ Медицинское руководство страны расскажет о ситуации перед введением локдауна
В 13.00 начнется пресс-конференция, в которой примут участие генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, заместитель генерального директора Департамента лекарств Катрин Кийск, руководитель Эстонского союза семейных врачей Ли Валликиви и руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн.
Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.