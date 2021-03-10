Список ⟩ Знаки отличия от Спасательного департамента получат 123 человека

«Мне очень приятно, что наперекор прошлому году мы можем с еще большей гордостью отметить медалью спасательной службы тех, чья ежедневная преданность является примером для всех нас, - сказал министр внутренних дел Кристиан Яани. - Это люди, которые за долгие годы проявили профессионализм в решении неожиданных и сложных задач. Моя благодарность всем вам!».

«В канун годовщины ЭР мы отмечаем выдающихся людей, чье чувство миссии вдохновляет нас действовать таким образом, чтобы у всех нас была лучшая жизнь в Эстонии. Все те, кто получат награды, сделали больше, чем от них ожидали, это сделало эстонское общество безопаснее и защищеннее», - сказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.

Всего получат награды 123 человека, в числе которых служащие Спасательного департамента, чей рабочий стаж превышает сорок лет. Также будут вручены четыре золотых креста Спасательного департамента, 19 серебряных креста, 69 медалей, девять медалей с золотыми дубовыми листиками, а также 21 медаль с серебряными дубовыми листиками и одна медаль за миссию. Также Министерство внутренних дел и Спасательный департамент вручат благодарственные грамоты.

Золотым крестом награждается человек за выдающееся управление спасательными работами или службой в спасательной сфере, а также за свою давнюю выдающуюся работу в спасательной службе. Серебряный крест выдается за управление сложными спасательными работами, а также за выдающуюся службу. Медалями награждаются люди за проявление смелости при сложных спасательных работах, а также за службу в спасательной сфере. Медали с золотыми дубовыми листочками выдаются за безупречную службу на протяжении 15 лет, а медали с серебряными листочками получат служащие Спасательного департамента, которые отдали своей работе десять лет.

Два раза в год проходит церемония награждения спасателей, а также граждан Эстонии, которые проявили особую отвагу при спасении человеческих жизней и имущества или внесли особый вклад в развитие спасательной деятельности. Награждение знаками отличия проходит в феврале в день рождения Эстонской Республики, а также в сентябре в день рождения пожарного дела. Спасательный департамент награждает знаками отличия с 1998 года.