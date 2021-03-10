Список ⟩ Знаки отличия от Спасательного департамента получат 123 человека
Министр внутренних дел Кристиан Яани и генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару наградят знаками отличия спасательной службы 123 человека. Будут награждены как работники Спасательного департамента, так и лучшие его партнеры. Раньше традиционно знаки отличия вручались на день рождения Эстонской Республики. Поскольку эпидемиологическая ситуация ограничивает контактные события, Спасательный департамент объявит имена награжденных сейчас, но награды будут вручены в начале лета, если ситуация позволит.