Вопрос читателя: как рассчитать заполняемость помещения на четверть?

Напомним, что предприятия обслуживания могут продолжать свою работу, но с 11 марта будет ужесточено требование к заполняемости помещений. Максимальная заполняемость будет уменьшена с 50 до 25 процентов. Следует соблюдать все меры по предотвращению распространения вируса: правило 2+2, обязанность носить маску, требования к дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

В первую очередь нужно рассчитать 25% от площади пола, находящейся в общем пользовании (инвентарь и мебель не имеют значения). А поскольку для клиентов действует правило «2+2», то полученное значение нужно разделить на четыре, чтобы на каждого клиента приходилось по 4 кв.метра.

Приведем в пример помещение, где площадь пола, находящегося в общем пользовании составляет 100 кв.м. В таком случае максимальное число посетителей можно рассчитать так: 100/4/4=6,25 человек.

Напомним, что свои услуги могут продолжать оказывать, например, почтовые и банковские конторы, библиотеки, салоны красоты и парикмахерские, сапожные и часовые мастерские, авторемонтные мастерские, шиномонтажные пункты и т.п. Услуги оказывают также магазины мобильных телефонов, в которых предлагается ремонт мобильных телефонов, компьютеров и другой техники.

Напомним также, что с 11 марта могут оставаться открытыми только магазины, продающие товары первой необходимости, то есть продуктовые, аптеки, магазины, продающие вспомогательные средства и медицинские приборы, представительства телекоммуникационных фирм, оптики, зоомагазины и заправочные станции. В кафе на заправочных станциях предлагать еду для употребления на месте нельзя.

В магазинах, которые могут оставаться открытыми, и в помещениях общего пользования торговых центров нужно учитывать требование максимальной заполняемости в 25%, правило 2+2 и обязанность носить маску.

Все остальные магазины должны оставаться закрытыми. Торговать можно только в том случае, если клиент для получения товара не должен входить в торговый зал. Продавать и выдавать товары можно только на территории вне помещения магазина, а также на парковочной территории под крышей торгового центра, создав там пункт выдачи товара. При передаче товаров клиентам вне торгового зала необходимо обеспечивать дистанцию между покупателями, например, разметив территорию, на которой выстраивается очередь, двухметровыми отрезками. Желательно использовать услуги курьера или интернет-магазина.

Помещения общего пользования торговых центров, через которые осуществляется доступ, например, в продуктовый магазин, могут по-прежнему оставаться открытыми. Также должен быть открыт доступ к услугам, оказываемым на территории торгового центра, и к почтовому автомату.