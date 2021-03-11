Вакцинная дипломатия или соперничество и вакцинационализм?

Не без греха ни одна страна, имеющая научно-технический потенциал для разработки и/или производственные мощности для экспорта вакцин (у остальных просто нет такой возможности). В лучшем случае они пытаются заработать репутационные очки и утереть нос соперникам, а в худшем цель состоит в том, чтобы расширить сферу своего влияния и целенаправленно подчинить страны, получившие от них помощь, своему политическому и экономическому влиянию.

Параллельно многие страны также демонстрируют «прививочный национализм», то есть при вакцинации с неприкрытым эгоизмом предпочитают свое население другим нациям. Как ни странно, наиболее заметным игроком в этой области является Европейский Союз, который в остальном имеет обыкновение пропагандировать солидарность и играть роль доброго дядюшки.

Во всем этом нет ничего нового или удивительного - в борьбе за политическую власть всегда использовались абсолютно все средства, хоть сколько-то сулящие успех. Попытки крупных держав усилить свою мягкую силу и улучшить свой имидж путем распределения помощи за рубежом сами по себе не заслуживают осуждения, если они сопровождаются эффективной поддержкой более бедных и менее развитых стран и защитой здоровья людей. Определенная доза эгоизма неизбежна. Но в этом случае, как уже было сказано, местами все становится некрасивым, и - это, конечно, более фундаментально - коронакризис и борьба с ним ясно демонстрируют эскалацию международного соперничества и борьбы за власть, которая началась еще ранее.

Наблюдая за тем, что происходит на коронавирусном фронте, неизбежно вспоминается период холодной войны. В то время идеолого-геополитическая конкуренция между Советским Союзом и США, а также их сателлитами и союзниками накладывала свой отпечаток более-менее на все, что происходило в мире. Аналогичное влияние сейчас оказывает борьба за мировое господство между США и Китаем. Как и тогда, нынешнее соперничество имеет как геополитическое, так и идеологическое измерение. И Вашингтон, и Пекин используют все средства для расширения своей геополитической сферы влияния и укрепления своих позиций по отношению к противнику. В то же время, очевидно, вступает в игру определенная идеологическая составляющая: какая система, основанные на рыночной экономике и плутократической либеральной демократии США или Китай, живущий по системе строго автократического и централизованного государственного капитализма, может лучше справиться с кризисом и использовать его в своих интересах?