Вакцинная дипломатия или соперничество и вакцинационализм?
- Страны используют вакцину для усиления своего влияния в мире
- Происходящее на коронавирусном фронте напоминает холодную войну
- Американские вакцины более эффективны, чем китайские
- В области вакцинной дипломатии Китай и Россия преуспели
Глобальная борьба с коронавирусом (Covid-19) и вызывающим его вирусом Sars-CoV-2 местами приобретала уродливый оттенок. Более вежливо это называется «вакцинной дипломатией», но, выражаясь прямо и недипломатично, зачастую это попытка крупных держав использовать борьбу с вирусом для усиления своего влияния, тем самым превращая здравоохранение в поле битвы за власть, пишет внешнеполитический обозреватель Rus.Postimees Ристо Киви.