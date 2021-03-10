В Ласнамяэ приступают к строительству парка Тондираба

«Уже к августу этого года мы планируем создать здесь уникальную зону отдыха, которая предоставит людям возможность наслаждаться своеобразным убежищем для городской природы, где будет сохранено многообразие видов, - сказал Михаил Кылварт. - В парке будут созданы возможности как для командных, так и индивидуальных занятий спортом, построено несколько больших игровых площадок, тропа приключений, трасса по пересеченной местности, территория для занятий экстремальными видами спорта. Также здесь запланирована удобная инфраструктура для велосипедистов и каток, на котором летом можно будет заниматься другими видами спорта. Любителям прогулок на свежем воздухе по всему парку будут проложены дорожки, а для любителей животных в парке будут построены площадки для выгула собак».

В парке будет построено в общей сложности 25 661 м2 пешеходных дорожек, а также 10 243 м2 дорог, покрытых гравием и древесной корой. В парке раскинутся 7575 м2 лужаек, 20 110 м2 – отдельных полей, 1051 м2 влажных лугов, а также 8570 м2 территорий с растущей травой. В южной части парка над водяными оконцами будут проложены приподнятые дорожки. Также будет установлено уличное освещение, обновлены техносети, произведены работы по ландшафтному дизайну, установлены средства безопасности и организации движения.

Строительные работы неизбежно повлекут за собой и временные изменения в дорожном движении, но по возможности будут считаться с пожеланиями местных жителей. В период строительства через территорию парка передвигаться будет невозможно, но останется открытой пешеходно-велосипедная дорожка ведущая от ул. Варраку в район Катлери, также на расположенной в северной части парка дороге будет выделен коридор для движения пешеходов по направлению к ул. Мустакиви.