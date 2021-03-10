Таллинн до конца апреля не будет взимать плату за место в детском саду

Мэр Таллинна Михаил Кылварт пообещал, что городские власти Таллинна в пределах возможностей поддержат людей, которые в кризис испытывают трудности, как и прошлой весной. Так, в Таллинне продолжат работу детские сады, хотя число детей сократилось примерно наполовину.

«Мы также готовы открыть круглосуточный уход за детьми для работников передовой, у нас для этого имеется опыт с весны», - сказал Кылварт и добавил, что с четверга до конца апреля Таллинн не будет взимать плату за место в детском саду.

От платы освободят всех родителей, чьи дети ходят в муниципальный детский сад, вне зависимости от того, бывает ли ребенок там на самом деле.