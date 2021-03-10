В марте Эстония получит дополнительные 12 000 доз вакцины BioNTech-Pfizer

Каллас написала на своей странице в Facebook, что, по словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, Эстония получит 12 000 доз вакцины производства BioNTech-Pfizer. Дополнительные дозы вакцины поступят в Эстонию уже во второй половине марта, их используют для защиты групп риска.

«Мы активно общаемся с Европейской комиссией, вместе с Латвией и Литвой мы предложили создать в ЕС временную систему распределения вакцин, которая выделяла бы дополнительные дозы тем странам-членам, где ситуация наиболее критическая. В пятницу я также буду обсуждать эту тему с Урсулой фон дер Ляйен вместе с премьер-министрами Латвии и Литвы», - написала Каллас.