Судебный исполнитель продает дом Керсти Крахт почти за 600 000 евро
Судебный исполнитель выставил на аукцион за 569 000 евро дом, принадлежащий бывшей советнице министра финансов Мартина Хельме Керсти Крахт.
Судебный исполнитель выставил на аукцион за 569 000 евро дом, принадлежащий бывшей советнице министра финансов Мартина Хельме Керсти Крахт.
Принадлежащий фирме Kermon Hekta OÜ двухэтажный частный дом располагается в деревне Клогаранна (Адрувахи, 9). Согласно данным строительного регистра, закрытая нетто-площадь дома составляет 269,2 квадратных метра. Общая площадь недвижимости (участка, на котором находится дом) составляет 5014 квадратных метров.
Аукцион проводится для удовлетворения обязательств, обеспеченных ипотекой. После продажи все запреты на распоряжение и наложенная ипотека будут сняты.
Для участия в аукционе необходимо заплатить залог в размере 10 000 евро.
12 января Полиция безопасностиарестовала Крахт и бизнесмена Хиллара Тедера как подозреваемых в возможных коррупционных преступлениях, связанных с недвижимостью в Porto Franco.
Подозрение было предъявлено также генсеку Центристской партии Михаилу Корбу и Центристской партии как юридическому лицу.