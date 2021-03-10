Ср, 10.03.2021
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СМИ: Испания может наладить производство вакцины "Спутник V"

Вакцинация в Испании. ФОТО: Alvaro Barrientos/AP

Испания в будущем может наладить производство российской вакцины "Спутник V" против коронавируса COVID-19, пишет в среду газета Pais со ссылкой на источники в испанском Минздраве.

"Источники в министерстве подтвердили, что Испанское агентство по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями (AEMPS) ведет консультации с несколькими компаниями, производственные мощности которых позволили бы наладить такое производство", - пишет издание.

"Испания - одна из стран-кандидатов на производство российской вакцины "Спутник V", - отмечает Pais со ссылкой на свои источники.

Ранее в марте стало известно, что "Спутник V" будет производить в Италии компания Adienne Pharma & Biotech.

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