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  • Три главные задачи, с помощью которых мы ликвидируем коронавирус
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Три главные задачи, с помощью которых мы ликвидируем коронавирус

  • Ограничения поляризовали эстонское общество
  • Меры, основанные на личной ответственности, оказались неэффективны
  • Достаточное количество вакцинированных позволит открыть страну
  • Вентиляционные системы необходимо модернизировать
Табличка Эстонской Академии Наук на Тоомпеа. ФОТО: Eero Vabamägi

Если пользоваться милитаристской риторикой, то сейчас мы находимся в состоянии войны с коронавирусом. С помощью пассивных методов нам удалось оказать серьезное сопротивление, но и проиграть не одно сражение. Перед нами три главных задачи. Во-первых, мы победим вирус, если будем вести себя ответственно как на индивидуальном уровне, так и на уровне работодателя и государства в целом. Во-вторых, мы сделаем это, если сумеем обеспечить достаточный уровень вакцинации, и, в-третьих, усовершенствуем вентиляционные системы, пишут от лица Академии наук академики Тармо Соомере, Тийна Рандма-Лийв и Ээро Васар.

Длительные ограничения на привычные занятия, социальная изоляция, спад во многих сферах экономики и сокращение доходов людей существенно повлияли на дееспособность общества, а также ухудшили качество жизни и перспективы многих особенно уязвимых слоев населения. В медицинском смысле под ударом оказались прежде всего люди преклонного возраста. Проблемы душевного здоровья угрожают различным группам общества. На плечи работников медицины и образования теперь легла многократная нагрузка. Предприниматели действуют в условиях неопределенности. Особенно серьезно социальное влияние пандемии на молодое поколение. В образовании учащихся и студентов могут образоваться пробелы, и нынешний кризис существенно ограничивает возможности вступающей на рынок труда молодежи.

Видимое экономическое влияние ограничений может быть даже меньше, нежели социальное. Ограничения уже поляризовали и накалили эстонское общество. Мы пребываем в состоянии, при котором необходимы не только быстрые меры для того, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения, но и решения на долгосрочную перспективу. Необходимые решения составляют т.н. связку из трех задач: ответственное поведение, вакцинация и усовершенствование вентиляционных систем.

Ответственность

Эстония выбрала в период пандемии не столько путь  приказов и запретов, сколько рекомендаций. Успех этого основывается на разумном разделении ответственности между людьми, работодателями и государством.

Большинство наших сограждан ведут себя по рекомендациям государства ответственно. Ношение масок, соблюдение физической дистанции, избежание контактов и при необходимости самоизоляция препятствуют распространению вируса. Как показывает статистика последних недель, направленные прежде всего на отдельного человека методы не дали ожидаемых результатов. Под продолжающиеся ограничения и запреты попали те, кто следовал рекомендациям и качество жизни которых теперь ухудшилось. Так что, не исключено, что возрастет доля тех, кто станет относиться ко всем этим ограничениям высокомернее.

Роль работодателя не должна ограничиваться лишь расхлебыванием последствий экономического кризиса, ведь есть возможности предупредить распространение вируса и реорганизовать систему во имя защиты самих работников и клиентов (например, дистанционная работа, электронные собрания, бесплатные средства защиты, ограничение контактов и т.д.).  Такой подход сочетается со стратегическими бизнес-интересами, ведь временный быстрый доход перевесит длительного прозябания экономики.

На государство возложена обязанность заниматься не только кризисом и его последствиями, но ему также выдан мандат и задача предотвратить дальнейшее распространение вируса и рост опасности. Если возложенная на плечи отдельных лиц и работодателей ответственность не действует, то государству придется в интересах общества компенсировать это более жесткими ограничениями и принудительными мерами. Как государство защищает нас от преступников, так оно наделено и обязанностью защищать людей и сферы жизненно важных услуг от ведущих себя беспечно людей.

Вакцинация

Все вирусы, в т.ч. и COVID-19, будто играют с человечеством в шахматы. У вируса всегда белые фигуры. Возможны три решения: победа, ничья или поражение. Минимальная цель добиться ничьей. Сыграть вничью можно, не прекращая атаковать. Вакцины – это средство, позволяющие постоянно атаковать вирус.

Быстрая вакцинация постепенно увеличит число тех, кто больше не заразится. Наличие достаточного количества вакцинированных позволит восстановить социальные связи и открыть общество. В противном случае нам придется еще долго иметь дело с кризисом.

По всей видимости, уже в ближайшее время вакцины хватит в Эстонии для всех. Это не означает, что пандемия исчезнет сама по себе. Если критическая доля населения будет не вакцинированной, то для вируса останется широкое поле действия. Если вирус останется, то будет и мутировать, пока не появятся новые штаммы, против которых сегодняшние вакцины помочь не смогут. Таким образом, участие в вакцинации означает ответственное поведение во имя общего интереса, а отказавшиеся от нее представляют угрозу не только для самих себя, но и для всего общества.

Все одобренные в Европе вакцины обладают прекрасным действием и обеспечивают практически стопроцентную защиту от тяжелого заболевания. Поэтому стоит мотивировать скептиков и сомневающихся в вакцинировании, систематически опровергать аргументы оппонентов и поощрять вакцинированных путем сокращения ограничений.

Вентиляция

Для победы над вирусом следует от пассивных мер по его подавлению перейти к активным приемам. Чтобы уменьшить опасность заражения необходимо систематически сокращать концентрацию вируса: устранять из помещений являющиеся носителями вируса капли аэрозолей, а также физически деактивировать частицы вируса.

Для регулярного проветривания помещений следует усовершенствовать вентиляционные системы зданий.  Большую часть года в нашем климате люди проводят в помещениях. Заражение коронавирусом происходит главным образом при тесном контакте с вирусоносителем или в помещениях с недостаточной вентиляцией. В основном вирус передается через воздух и носитель вируса остается активным в выдыхаемых каплях аэрозоля несколько часов. Мельчайшие частицы могут передаваться за пределы помещений и угрожать уже многим.  

Уменьшить концентрацию вируса можно с помощью специфических воздухоочистителей, которые уничтожают его частицы с помощью ультрафиолетового излучения с определенной длиной волны. Поскольку подобное оборудование используется в Эстонии мало и речь идет о продукции с опасностью излучения, необходимо предпринять скорейшие меры для обеспечения ее безопасности, сертификации и реального применения.

Хорошая вентиляция имеет много долгоиграющих преимуществ. Воздухоочистители и уничтожающее вирусы оборудование могут предложить эффективные решения для возможных кризисов и в будущем. В первую очередь, надо модернизировать вентиляционные системы или построить новые в социальных и образовательных учреждениях. Это инвестиция в будущее, с помощью которой можно надолго создать приемлемый климат в помещениях и предотвратить распространение различных респираторных заболеваний.

Комментарий академика Ярека Курницки

При планировании эффективных мер мы должны знать, где и почему люди заражаются чаще всего. Для систематического и активного подавления вируса следует объединить базы данных вентиляционных систем и эпидемиологии. Согласно имеющимся сведениям, в крупных и хорошо вентилируемых общественных помещениях, где соблюдают физическую дистанцию, заражение маловероятно. В маленьких помещениях может одновременно находиться лишь один человек. Мощность вентиляции в жилых помещениях в разы меньше, и этого не хватает, чтобы ограничить распространение инфекций. В случае возникновения очага заражения в каждой комнате должен по возможности находиться один человек.

Хорошо функционирующая вентиляционная система позволит избежать закрытия общественных помещений тогда, когда вирусоносителей мало. Если же избежать тесного контакта невозможно, а рассредоточить людей не удается (например, в классе или детском саду), то целесообразно применить т.н. принцип пузырей, т.е. распределение коллектива по непересекающимся друг с другом группам. Так резко уменьшится круг людей, которых может заразить вирусоноситель, а правильно установленная вентиляция сократит передачу полученного при близком контакте вируса от одного пузыря к другому.

Таким образом, в ходе различных мероприятий возможно применять комбинированные меры по рассредоточению и вентилированию. Направлены они должны быть прежде всего на очаги наиболее интенсивного распространения вируса.

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