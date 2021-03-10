Три главные задачи, с помощью которых мы ликвидируем коронавирус
- Ограничения поляризовали эстонское общество
- Меры, основанные на личной ответственности, оказались неэффективны
- Достаточное количество вакцинированных позволит открыть страну
- Вентиляционные системы необходимо модернизировать
Если пользоваться милитаристской риторикой, то сейчас мы находимся в состоянии войны с коронавирусом. С помощью пассивных методов нам удалось оказать серьезное сопротивление, но и проиграть не одно сражение. Перед нами три главных задачи. Во-первых, мы победим вирус, если будем вести себя ответственно как на индивидуальном уровне, так и на уровне работодателя и государства в целом. Во-вторых, мы сделаем это, если сумеем обеспечить достаточный уровень вакцинации, и, в-третьих, усовершенствуем вентиляционные системы, пишут от лица Академии наук академики Тармо Соомере, Тийна Рандма-Лийв и Ээро Васар.