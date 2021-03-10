Три главные задачи, с помощью которых мы ликвидируем коронавирус

Быстрая вакцинация постепенно увеличит число тех, кто больше не заразится. Наличие достаточного количества вакцинированных позволит восстановить социальные связи и открыть общество. В противном случае нам придется еще долго иметь дело с кризисом.

По всей видимости, уже в ближайшее время вакцины хватит в Эстонии для всех. Это не означает, что пандемия исчезнет сама по себе. Если критическая доля населения будет не вакцинированной, то для вируса останется широкое поле действия. Если вирус останется, то будет и мутировать, пока не появятся новые штаммы, против которых сегодняшние вакцины помочь не смогут. Таким образом, участие в вакцинации означает ответственное поведение во имя общего интереса, а отказавшиеся от нее представляют угрозу не только для самих себя, но и для всего общества.

Все одобренные в Европе вакцины обладают прекрасным действием и обеспечивают практически стопроцентную защиту от тяжелого заболевания. Поэтому стоит мотивировать скептиков и сомневающихся в вакцинировании, систематически опровергать аргументы оппонентов и поощрять вакцинированных путем сокращения ограничений.

Вентиляция

Для победы над вирусом следует от пассивных мер по его подавлению перейти к активным приемам. Чтобы уменьшить опасность заражения необходимо систематически сокращать концентрацию вируса: устранять из помещений являющиеся носителями вируса капли аэрозолей, а также физически деактивировать частицы вируса.

Для регулярного проветривания помещений следует усовершенствовать вентиляционные системы зданий. Большую часть года в нашем климате люди проводят в помещениях. Заражение коронавирусом происходит главным образом при тесном контакте с вирусоносителем или в помещениях с недостаточной вентиляцией. В основном вирус передается через воздух и носитель вируса остается активным в выдыхаемых каплях аэрозоля несколько часов. Мельчайшие частицы могут передаваться за пределы помещений и угрожать уже многим.

Уменьшить концентрацию вируса можно с помощью специфических воздухоочистителей, которые уничтожают его частицы с помощью ультрафиолетового излучения с определенной длиной волны. Поскольку подобное оборудование используется в Эстонии мало и речь идет о продукции с опасностью излучения, необходимо предпринять скорейшие меры для обеспечения ее безопасности, сертификации и реального применения.

Хорошая вентиляция имеет много долгоиграющих преимуществ. Воздухоочистители и уничтожающее вирусы оборудование могут предложить эффективные решения для возможных кризисов и в будущем. В первую очередь, надо модернизировать вентиляционные системы или построить новые в социальных и образовательных учреждениях. Это инвестиция в будущее, с помощью которой можно надолго создать приемлемый климат в помещениях и предотвратить распространение различных респираторных заболеваний.

Комментарий академика Ярека Курницки

При планировании эффективных мер мы должны знать, где и почему люди заражаются чаще всего. Для систематического и активного подавления вируса следует объединить базы данных вентиляционных систем и эпидемиологии. Согласно имеющимся сведениям, в крупных и хорошо вентилируемых общественных помещениях, где соблюдают физическую дистанцию, заражение маловероятно. В маленьких помещениях может одновременно находиться лишь один человек. Мощность вентиляции в жилых помещениях в разы меньше, и этого не хватает, чтобы ограничить распространение инфекций. В случае возникновения очага заражения в каждой комнате должен по возможности находиться один человек.

Хорошо функционирующая вентиляционная система позволит избежать закрытия общественных помещений тогда, когда вирусоносителей мало. Если же избежать тесного контакта невозможно, а рассредоточить людей не удается (например, в классе или детском саду), то целесообразно применить т.н. принцип пузырей, т.е. распределение коллектива по непересекающимся друг с другом группам. Так резко уменьшится круг людей, которых может заразить вирусоноситель, а правильно установленная вентиляция сократит передачу полученного при близком контакте вируса от одного пузыря к другому.

Таким образом, в ходе различных мероприятий возможно применять комбинированные меры по рассредоточению и вентилированию. Направлены они должны быть прежде всего на очаги наиболее интенсивного распространения вируса.