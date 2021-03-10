Алексей Евграфов покинул пост члена правления Нарвской больницы
Бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов подтвердил Rus.ERR, что перестал быть руководителем Нарвской больницы.
Бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов подтвердил Rus.ERR, что перестал быть руководителем Нарвской больницы.
Напомним, что 18 февраля был объявлен конкурс на пост члена правления Нарвской больницы. Решение о проведении открытого конкурса принял совет больницы, возглавляемый новым мэром Нарвы Катри Райк.
Тогда на вопрос, останется ли Евграфов на своем посту как минимум до подведения итогов конкурса, Катри Райк ответила так: «В данный момент его трудовой договор находится на юридической экспертизе».
При этом Катри Райк подчеркнула, что Евграфов может участвовать в конкурсе, который продлится до 20 марта, наравне со всеми остальными.