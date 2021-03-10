Алексей Евграфов покинул пост члена правления Нарвской больницы

Напомним, что 18 февраля был объявлен конкурс на пост члена правления Нарвской больницы. Решение о проведении открытого конкурса принял совет больницы, возглавляемый новым мэром Нарвы Катри Райк.

Тогда на вопрос, останется ли Евграфов на своем посту как минимум до подведения итогов конкурса, Катри Райк ответила так: «В данный момент его трудовой договор находится на юридической экспертизе».