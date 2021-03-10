Премьер-министр Каллас: нет юридической потребности вводить чрезвычайное положение
По словам премьер-министра Каи Каллас, нет юридической потребности вводить чрезвычайное положение, поскольку все ограничения можно устанавливать и без этого.
По словам премьер-министра Каи Каллас, нет юридической потребности вводить чрезвычайное положение, поскольку все ограничения можно устанавливать и без этого.
Отвечая на вопросы депутатов Рийгикогу в среду, премьер-министр сказала, что по сравнению с прошлой весной ситуация другая.
«Весной правительство не могло вводить ограничения передвижения и другие ограничения. Сейчас мы можем это делать, поскольку закон был изменен», - сказала Каллас. Она отметила, что единственное, что правительство не может делать без объявления чрезвычайного положения - это использовать Силы обороны дольше 30 дней.
«Поэтому юридически у нас нет никакой потребности вводить чрезвычайное положение», - сказала Каллас.