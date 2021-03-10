Картина дня: сомнительная партия вакцины, попытка взрыва прокуратуры и бесполезен ли локдаун?

Лекарственный департамент: в сомнительной партии AstraZeneca более миллиона доз, они ушли в 17 стран

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, заместитель генерального директора Департамента лекарств Катрин Кийск, руководитель Эстонского союза семейных врачей Ли Валликиви и руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн. Читать далее...

В Эстонии отменят возрастные ограничения на применение вакцины AstraZeneca

Экспертная комиссия по иммунопрофилактике, сославшись на научные исследования, рекомендовала отменить возрастные ограничения на применение вакцины AstraZeneca. Также эксперты предложили продлить интервал между первой и второй дозами вакцин AstraZeneca и Pfizer/BioNTech. Читать дальше...

Райнис Вента: закрытие страны уже не сдержит катастрофу

Без применения эпидемиологически разумных методов нынешнее решение полностью заблокировать страну является двойной катастрофой, пишет на страницах Postimees эксперт по биомедицинским технологиям Райнис Вента. Читать дальше...

УЛИЧНЫЙ ОПРОС 〉 Как жители Таллинна относятся к новым ограничениям?

Нужен ли Эстонии локдаун и помогут ли эти меры остановить распространение коронавируса? Как ограничения повлияют на повседневную жизнь жителей Эстонии и согласны ли они с решениями правительства? С этими вопросами Rus.Postimees обратился к жителям Таллинна. Читать дальше...

Каллас: в начале апреля школы, скорее всего, не откроются

Cуществует вероятность, что ученики не смогут вернуться в школу в начале апреля, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Премьер-министр заявила в интервью, что отсутствие учеников в школах является реальной проблемой и будут предприняты попытки как можно скорее вновь открыть учебные заведения. Читать дальше...

Выпускные экзамены в гимназии в этом году могут быть отменены

Правительство в четверг на своем заседании обсудит предложение, в соответствии с которым в 2021 году в порядке исключения выпускные экзамены как условие окончания гимназии проводиться не будут в случае, если из-за ограничений по коронавирусу их проведение не будет разумным. Читать дальше...

Судебный исполнитель продает дом Керсти Крахт почти за 600 000 евро

Судебный исполнитель выставил на аукцион за 569 000 евро дом, принадлежащий бывшей советнице министра финансов Мартина Хельме Керсти Крахт. Читать далее...

За сутки в Эстонии выявлено 1484 зараженных, скончались восемь человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7813 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1484, то есть 19% от общего количества. Читать далее...

Три главные задачи, с помощью которых мы ликвидируем коронавирус