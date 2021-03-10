Картина дня: сомнительная партия вакцины, попытка взрыва здания прокуратуры и проблемы бизнеса
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 марта.
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, заместитель генерального директора Департамента лекарств Катрин Кийск, руководитель Эстонского союза семейных врачей Ли Валликиви и руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн. Читать далее...
Судебный исполнитель выставил на аукцион за 569 000 евро дом, принадлежащий бывшей советнице министра финансов Мартина Хельме Керсти Крахт. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7813 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1484, то есть 19% от общего количества. Читать далее...
Если пользоваться милитаристской риторикой, то сейчас мы находимся в состоянии войны с коронавирусом. С помощью пассивных методов нам удалось оказать серьезное сопротивление, но и проиграть не одно сражение. Перед нами три главных задачи. Во-первых, мы победим вирус, если будем вести себя ответственно как на индивидуальном уровне, так и на уровне работодателя и государства в целом. Во-вторых, мы сделаем это, если сумеем обеспечить достаточный уровень вакцинации, и, в-третьих, усовершенствуем вентиляционные системы, пишут от лица Академии наук академики Тармо Соомере, Тийна Рандма-Лийв и Ээро Васар. Читать далее...
Ужесточение коронавирусных ограничений в четверг коснется большинства жителей Эстонии. Закрытие закусочных или переход в режим продажи на вынос означает не только трудности для владельцев и сотрудников, но и удар по пищевой промышленности, поскольку спрос уменьшится. Закрытие магазинов, конечно, нанесет удар по их обороту, зато, как и ограничение деятельности закусочных, это пойдет на пользу курьерским фирмам. Читать далее...
В среду заведующий Ида-Таллиннской центральной больницей (ITK) Ральф Алликвеэ и мэр Таллинна Михаил Кылварт выступили с критикой медлительности, с которой правительство принимает решения в кризисных условиях. По мнению Кылварта, правительство до сих пор не осознает серьезность ситуации. Читать далее...
С завтрашнего дня из-за увеличившейся угрозы заражения коронавирусом ученики первых-четвертых классов как минимум на месяц не смогут ходить в школу. Postimees поинтересовался, как растящие ребенка в одиночку родители будут с этим справляться. Читать далее...
Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в рамках которого 58-летнему мужчине предъявлено обвинение в намерении установить у здания прокуратуры на Лубья, 4 в Таллинне самодельное взрывное устройство. Благодаря своевременному вмешательству правоохранительных органов, обвиняемый не смог довести задуманное до реализации, также выяснилось, что подобное поведение было свойственно этому человеку и раньше. Читать далее...
По словам премьер-министра Каи Каллас, нет юридической потребности вводить чрезвычайное положение, поскольку все ограничения можно устанавливать и без этого. Читать далее...
Эстонские покупатели оказались в панике перед 11 марта, когда вступят в силу новые ограничения и открытыми останутся только магазины первой необходимости. Торговцы просят людей сохранять спокойствие, делать заказы в э-магазинах или пользоваться drive-in сервисом. Читать далее...
По сообщению городских властей Таллинна, родителей до конца апреля освободят от платы за место в муниципальных детских садах. Читать далее...
С четверга по всей Эстонии вступают в силу жесткие ограничения. Что изменится в общественном транспорте Таллинна? Готово ли руководство TLT уплотнить график движения? Возможно ли введение лимита на число пассажиров во время локдауна? Тему прокомментировал в студии Postimees председатель правления AS Tallinna Linnatransport (TLT) Денис Бородич. Смотрите интервью в повторе!
В список должников компании Julianus Inkasso входит портал софинансирования Fundwise. По словам генерального директора компании, проблема будет решена в ближайшее время, когда будут получены деньги от инвесторов. Читать далее...