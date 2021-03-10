Картина дня: сомнительная партия вакцины, попытка взрыва здания прокуратуры и проблемы бизнеса

Лекарственный департамент: в сомнительной партии AstraZeneca более миллиона доз, они ушли в 17 стран

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, заместитель генерального директора Департамента лекарств Катрин Кийск, руководитель Эстонского союза семейных врачей Ли Валликиви и руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн. Читать далее...

Судебный исполнитель продает дом Керсти Крахт почти за 600 000 евро

Судебный исполнитель выставил на аукцион за 569 000 евро дом, принадлежащий бывшей советнице министра финансов Мартина Хельме Керсти Крахт. Читать далее...

За сутки в Эстонии выявлено 1484 зараженных, скончались восемь человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7813 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1484, то есть 19% от общего количества. Читать далее...

Три главные задачи, с помощью которых мы ликвидируем коронавирус

Если пользоваться милитаристской риторикой, то сейчас мы находимся в состоянии войны с коронавирусом. С помощью пассивных методов нам удалось оказать серьезное сопротивление, но и проиграть не одно сражение. Перед нами три главных задачи. Во-первых, мы победим вирус, если будем вести себя ответственно как на индивидуальном уровне, так и на уровне работодателя и государства в целом. Во-вторых, мы сделаем это, если сумеем обеспечить достаточный уровень вакцинации, и, в-третьих, усовершенствуем вентиляционные системы, пишут от лица Академии наук академики Тармо Соомере, Тийна Рандма-Лийв и Ээро Васар. Читать далее...

Ограничения затронут бизнес гораздо больше, чем в прошлом году

Ужесточение коронавирусных ограничений в четверг коснется большинства жителей Эстонии. Закрытие закусочных или переход в режим продажи на вынос означает не только трудности для владельцев и сотрудников, но и удар по пищевой промышленности, поскольку спрос уменьшится. Закрытие магазинов, конечно, нанесет удар по их обороту, зато, как и ограничение деятельности закусочных, это пойдет на пользу курьерским фирмам. Читать далее...

Кылварт: правительство до сих пор не осознает серьезность ситуации

В среду заведующий Ида-Таллиннской центральной больницей (ITK) Ральф Алликвеэ и мэр Таллинна Михаил Кылварт выступили с критикой медлительности, с которой правительство принимает решения в кризисных условиях. По мнению Кылварта, правительство до сих пор не осознает серьезность ситуации. Читать далее...

Новые ограничения ставят родителей-одиночек в сложное положение

С завтрашнего дня из-за увеличившейся угрозы заражения коронавирусом ученики первых-четвертых классов как минимум на месяц не смогут ходить в школу. Postimees поинтересовался, как растящие ребенка в одиночку родители будут с этим справляться. Читать далее...

58-летний мужчина пытался взорвать здание прокуратуры в Таллинне