Вакцины против коронавируса: как дела в вашей стране и в остальном мире?
В мире уже сделано более 300 миллионов прививок против коронавируса в более чем ста странах.
Однако темпы вакцинации в разных частях мира сильно различаются.
В некоторых странах большая часть жителей уже получила дозы вакцины, и ее запасов достаточно для вакцинации всего населения. Во многих других еще ждут доставку первых партий.
Кому делают прививки?
Это самая крупномасштабная программа вакцинации в истории, цель которой - сделать прививку почти каждому взрослому человеку на планете.
В США и Китае было введено наибольшее количество доз - 90 миллионов и 52 миллиона соответственно.
Великобритания занимает третье место - первую дозу вакцины там получили более 23 миллионов человек.
Однако, в то время как в Европе и Америке вакцинация идет полным ходом, в Африке лишь несколько стран начали прививать население.
Многие бедные страны полагаются на поставки от Covax, международной программы под эгидой Всемирной организации здравоохранения, цель которой - обеспечить каждому в мире доступ к вакцине против Covid-19.
24 февраля Гана стала первой страной в мире, получившей вакцины в рамках этой программы.
Covax планирует доставить около двух миллиардов доз вакцины по всему миру к концу года, но для многих вакцин требуется две дозы на человека.
Какие вакцины используются?
Вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, первой была одобрена ВОЗ.
Именно ее вводят в большинстве стран, но несколько других также одобрены к применению.
Большинство правительств сначала прививают граждан старше 60 лет, медицинских работников и людей с серьезными заболеваниями.
В Израиле и Великобритании, например, уже наблюдаются свидетельства того, что вакцины сокращают количество госпитализаций и смертность, а также передачу инфекции в общинах.
Во всем мире более 200 вакцин-кандидатов проходят испытания для проверки их эффективности и безопасности.
Как мы собирали данные
Our World in Data, проект Оксфордского университета и образовательной благотворительной организации, собрал воедино данные, представленные в этой статье.
Данные о населении взяты из оценок Организации Объединенных Наций на середину 2020 года, а данные по Великобритании - из официальных правительственных источников и Бюро национальной статистики.