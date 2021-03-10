Медсестры в Бразилии делают прививки представителям коренного населения ФОТО: BBC News

В мире уже сделано более 300 миллионов прививок против коронавируса в более чем ста странах.

Однако темпы вакцинации в разных частях мира сильно различаются.

В некоторых странах большая часть жителей уже получила дозы вакцины, и ее запасов достаточно для вакцинации всего населения. Во многих других еще ждут доставку первых партий.

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Кому делают прививки?

Это самая крупномасштабная программа вакцинации в истории, цель которой - сделать прививку почти каждому взрослому человеку на планете.

В США и Китае было введено наибольшее количество доз - 90 миллионов и 52 миллиона соответственно.

Великобритания занимает третье место - первую дозу вакцины там получили более 23 миллионов человек.

Однако, в то время как в Европе и Америке вакцинация идет полным ходом, в Африке лишь несколько стран начали прививать население.

Многие бедные страны полагаются на поставки от Covax, международной программы под эгидой Всемирной организации здравоохранения, цель которой - обеспечить каждому в мире доступ к вакцине против Covid-19.

Карта вакцинации BBC

24 февраля Гана стала первой страной в мире, получившей вакцины в рамках этой программы.

Covax планирует доставить около двух миллиардов доз вакцины по всему миру к концу года, но для многих вакцин требуется две дозы на человека.

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Какие вакцины используются?

Вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, первой была одобрена ВОЗ.

Именно ее вводят в большинстве стран, но несколько других также одобрены к применению.

Применение вакцин BBC

Большинство правительств сначала прививают граждан старше 60 лет, медицинских работников и людей с серьезными заболеваниями.

В Израиле и Великобритании, например, уже наблюдаются свидетельства того, что вакцины сокращают количество госпитализаций и смертность, а также передачу инфекции в общинах.

Как работают вакцины BBC

Во всем мире более 200 вакцин-кандидатов проходят испытания для проверки их эффективности и безопасности.

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Как мы собирали данные

Our World in Data, проект Оксфордского университета и образовательной благотворительной организации, собрал воедино данные, представленные в этой статье.