Полиция выслала из Эстонии иностранца, попавшегося на краже
Эстонская полиция выслала из страны иностранца, пойманного на краже в магазине и назначила ему также запрет на въезд.
Эстонская полиция выслала из страны иностранца, пойманного на краже в магазине и назначила ему также запрет на въезд.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры, отметив, что во вторник было рассмотрено дело о нелегально находившемся в Эстонии гражданине Украины 1979 года рождения.
В минувшую субботу мужчину задержали за кражу в магазине. В порядке срочного рассмотрения дела ему был выписан штраф на сумму в 40 евро.
Поскольку мужчину наказывали в административном порядке и в прошлом году, власти прервали действие его въездной визы, выписали ему предписание покинуть Эстонию и назначили ему запрет на въезд в страну сроком на три года.
Во вторник вечером на погранпункте Лухамаа пограничники проверили документы гражданина Украины, покидавшего Эстонию после 290 дней незаконного пребывания в Шенгенской зоне, из них шесть дней в Эстонии. Ему выписали предписание покинуть страну и назначили запрет на въезд в Эстонию сроком на один год. Мужчина уехал из Эстонии в Россию.