Полиция выслала из Эстонии иностранца, попавшегося на краже

Об этом BNS сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры, отметив, что во вторник было рассмотрено дело о нелегально находившемся в Эстонии гражданине Украины 1979 года рождения.

В минувшую субботу мужчину задержали за кражу в магазине. В порядке срочного рассмотрения дела ему был выписан штраф на сумму в 40 евро.

Поскольку мужчину наказывали в административном порядке и в прошлом году, власти прервали действие его въездной визы, выписали ему предписание покинуть Эстонию и назначили ему запрет на въезд в страну сроком на три года.