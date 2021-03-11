Василий Новак: британская AstraZeneca поможет победить британский штамм

Тему прокомментировал в студии Postimees руководитель центра экстренной медицины PERH Василий Новак.

Выдержки из беседы:

– В понедельник в PERH было открыто дополнительное ковид-отделение. Началась ли подготовка к открытию следующего? Сомнений в том, что оно понадобится, не остается. Сегодня почти 2000 зараженных!

– Подготовка и не прекращалась. За один день такое отделение не откроешь. Понадобится как минимум несколько суток, но главная проблема – персонал. Его не хватает!

Для того, чтобы укомплектовать каждое новое ковид-отделение, приходится перебрасывать медиков из других отделений. Это не может не отразиться на плановой медицине, которая уже в значительной степени приостановлена. 56

– Может быть, самое время задуматься, чтобы завозить медиков из других стран?

– Не думаю, что мы окажемся перед таким выбором. Это повлекло бы за собой массу других проблем: от юридических, связанных с открытием доступа к данным пациентов, до перевода, общения с пациентами, использования других лекарств, разных методов лечения и т.д.

– Но ведь это лучше, чем ничего в условиях тотального дефицита кадров?

– Наши собственные медики никуда не пропали.

Проблема в том, что реорганизация работы с целью открытия новых ковид-палат оголяет фронты в других отделениях. 56

– Всю остальную медицину придется закрыть?

– Пока мы видим выход только в этом. В северном регионе еще есть резервы.

Мы не считаем, что состояние медицины аховое, критическое и нам нужна срочно внешняя помощь. 56

– Иногда создается впечатление, что больницы уже переполнены. А на самом деле это не так?

– Нельзя сказать, что больницы переполнены. Однако, вопрос в том, что наряду с коронавирусными больными поступают пациенты с другими тяжелыми заболеваниями (инсультом, инфарктом, аппендицитом и т.д.), которые требуют срочной помощи.

И вот с этими «чистыми» местами для экстренных больных – наибольшая проблема. 56

– А если мест для экстренных больных не окажется? Ваши действия?

– Этим занимаются оперативные штабы, которые будут перебрасывать пациентов в те больницы, где есть места.

– Можно ли происходящее сравнить с техногенной катастрофой?

– Нет! При катастрофе (обрушении здания и т.п.) скорость поступления больных несоизмерима с эпидемией. Требуется мгновенное реагирование.

– Каковы прогнозы по заполняемости отделений коронавирусными больными?

– К концу марта на лечении во всех больницах Эстонии может уже находиться около 1000 ковид-пациентов. Сейчас – 500-600 человек. 56

У медперсонала наблюдается психологическая усталость, накопились отпуска, которые невозможно использовать в силу обстоятельств.

– Власти Латвии недавно предложили Эстонии помощь в принятии и лечении пациентов. Есть ли договоренности с соседними странами? Ведутся ли переговоры на экстренный случай? Знаете ли вы, куда звонить и о чем просить?