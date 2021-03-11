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  • Василий Новак: британская AstraZeneca поможет победить британский штамм

Василий Новак: британская AstraZeneca поможет победить британский штамм

  • Заражаемость британским штаммом в северной Эстонии достигает 100%
  • Состояние медицины не критическое, срочная внешняя помощь пока не нужна
  • К концу марта в больницах ожидаем до 1000 ковид-пациентов, то есть вдвое больше
  • К сожалению, не все медики прошли вакцинацию, здесь есть над чем работать

Придется ли Эстонии отправлять ковид-пациентов в соседние страны? Что предпринимает Северо-Эстонская региональная больница (PERH) для того, чтобы помощь других стран не потребовалась?

Тему прокомментировал в студии Postimees руководитель центра экстренной медицины PERH Василий Новак.

Выдержки из беседы:

– В понедельник в PERH было открыто дополнительное ковид-отделение. Началась ли подготовка к открытию следующего? Сомнений в том, что оно понадобится, не остается. Сегодня почти 2000 зараженных!

– Подготовка и не прекращалась. За один день такое отделение не откроешь. Понадобится как минимум несколько суток, но главная проблема – персонал. Его не хватает!

Для того, чтобы укомплектовать каждое новое ковид-отделение, приходится перебрасывать медиков из других отделений. Это не может не отразиться на плановой медицине, которая уже в значительной степени приостановлена.

– Может быть, самое время задуматься, чтобы завозить медиков из других стран?

– Не думаю, что мы окажемся перед таким выбором. Это повлекло бы за собой массу других проблем: от юридических, связанных с открытием доступа к данным пациентов, до перевода, общения с пациентами, использования других лекарств, разных методов лечения и т.д.  

– Но ведь это лучше, чем ничего в условиях тотального дефицита кадров?

– Наши собственные медики никуда не пропали.

Проблема в том, что реорганизация работы с целью открытия новых ковид-палат оголяет фронты в других отделениях.

– Всю остальную медицину придется закрыть?

– Пока мы видим выход только в этом. В северном регионе еще есть резервы.

Мы не считаем, что состояние медицины аховое, критическое и нам нужна срочно внешняя помощь.

– Иногда создается впечатление, что больницы уже переполнены. А на самом деле это не так?

 – Нельзя сказать, что больницы переполнены. Однако, вопрос в том, что наряду с коронавирусными больными поступают пациенты с другими тяжелыми заболеваниями (инсультом, инфарктом, аппендицитом и т.д.), которые требуют срочной помощи.

И вот с этими «чистыми» местами для экстренных больных – наибольшая проблема.

– А если мест для экстренных больных не окажется? Ваши действия?

– Этим занимаются оперативные штабы, которые будут перебрасывать пациентов в те больницы, где есть места.

– Можно ли происходящее сравнить с техногенной катастрофой?

– Нет! При катастрофе (обрушении здания и т.п.) скорость поступления больных несоизмерима с эпидемией. Требуется мгновенное реагирование.  

– Каковы прогнозы по заполняемости отделений коронавирусными больными?

– К концу марта на лечении во всех больницах Эстонии может уже находиться около 1000 ковид-пациентов. Сейчас – 500-600 человек.

У медперсонала наблюдается психологическая усталость, накопились отпуска, которые невозможно использовать в силу обстоятельств.

– Власти Латвии недавно предложили Эстонии помощь в принятии и лечении пациентов. Есть ли договоренности с соседними странами? Ведутся ли переговоры на экстренный случай? Знаете ли вы, куда звонить и о чем просить?

– Все договоренности прописаны в документах, связанных с кризисными ситуациями, но все это было заложено уже давно. Уровень руководителя центра экстренной медицины не позволяет напрямую запрашивать иностранную помощь. Это прерогатива правительства и Минсоцдел.

– Но может ли речь зайти о необходимости запросить зарубежную помощь?

– При некоторых обстоятельствах, да. Если в Эстонии возникнет огромное количество ковид-пациентов.

– Сколько? Где проходит красная черта?

– Критическая черта – несколько тысяч пациентов при имеющихся на всю Эстонию около пяти тысяч коек для всех без исключения пациентов (то есть, если половина всех имеющихся в стране коек будет заполнена ковид-пациентами - прим. ред.).

– В сложившейся ситуации вакцины не хватает как воздуха. Все ли медики ЭМО уже привиты?

– К сожалению, нет. Некоторые не прошли вакцинацию по медицинским показаниям, некоторые – по убеждениям.

Врачей вакцинировано больше, чем медсестер. В PERH привито около 80% врачей и чуть более 50% сестер. Здесь есть над чем работать.

Что касается населения, то мне бы хотелось развеять сомнения в отношении вакцины AstraZeneca. Думаю, что нам на руку то, что мы имеем дело именно с британским производителем.

Согласно статистике SynLab, в северной Эстонии (острова и побережье Харьюмаа) быстро распространяется британский штамм, заболеваемость им составляет 90-100%. Полагаю, что поскольку AstraZeneca разрабатывалась в Британии, то именно она эффективна против британская штамма.

– А разве эта вакцина не была изобретена до того, как появился британский штамм?

– Не совсем так. Вакцина постоянно усовершенствуется и дорабатывается с учетом новых реалий.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: придется ли Эстонии отправлять ковид-пациентов в соседние страны? / Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Tallinn ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees / Scanpix Baltics
  • На этой неделе в PERH было открыто дополнительное ковид-отделение. Началась ли подготовка к открытию следующего? 
  • Каковы прогнозы по заполняемости отделений? Действительно ли больницы переполнены? 
  • Можно ли сравнить происходящее с техногенной катастрофой? 
  • Придется ли завозить медиков и отправлять пациентов в другие страны?  
  • Власти Латвии недавно предложили Эстонии помощь в приеме и лечении ковид-пациентов. Ведутся ли переговоры на экстренный случай? 
  • Все ли сотрудники ЭМО уже вакцинированы? Много ли медиков выбывает из строя по болезни? 

Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Tallinn 

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