Василий Новак: британская AstraZeneca поможет победить британский штамм
- Заражаемость британским штаммом в северной Эстонии достигает 100%
- Состояние медицины не критическое, срочная внешняя помощь пока не нужна
- К концу марта в больницах ожидаем до 1000 ковид-пациентов, то есть вдвое больше
- К сожалению, не все медики прошли вакцинацию, здесь есть над чем работать
Придется ли Эстонии отправлять ковид-пациентов в соседние страны? Что предпринимает Северо-Эстонская региональная больница (PERH) для того, чтобы помощь других стран не потребовалась?