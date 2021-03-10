Счастливчик выиграл в Vikinglotto 126 тысяч евро

Крупный выигрыш в Vikinglotto был выигран в Эстонии также две недели назад. Тогда купленный в интернете билет принес молодому человеку результат 6+0 с выигрышем в 452 611 евро.

В прошлом году Eesti Loto выплатила 42,3 миллиона евро выигрышей, в том числе 5,5 миллиона евро выигрышей в мгновенной лотерее. В январе этого года Eesti Loto выплатило более 2,7 миллиона евро выигрышей и 1,33 миллиона евро налога на азартные игры.