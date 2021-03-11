Чт, 11.03.2021
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Семейные врачи просят изменить распределение вакцины среди пожилых людей

Пожилые люди. ФОТО: Прийт Симсон

Семейные врачи просят изменить принцип распределения вакцин, предназначенных для пожилых людей, пишет Rus.ERR.

Сейчас вакцина распределяется между врачами поровну, а число пожилых людей в списках семейных врачей сильно различается, поэтому некоторые врачи уже успели вакцинировать всех своих пациентов старше 80 лет, а кто-то едва приступил к иммунизации.

Врачи предлагают направлять больше вакцины туда, где в списках больше пожилых людей, а также в регионы с повышенным уровнем заражения. Например, в Ляэне-Вирумаа первые вакцины к семейным врачам поступили только в марте, и местная больница сейчас переполнена пациентами с коронавирусом.

Семейные врачи, которые остались без вакцины в начале марта, должны получить заказанные дозы на этой неделе. 

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