Семейные врачи просят изменить распределение вакцины среди пожилых людей

Сейчас вакцина распределяется между врачами поровну, а число пожилых людей в списках семейных врачей сильно различается, поэтому некоторые врачи уже успели вакцинировать всех своих пациентов старше 80 лет, а кто-то едва приступил к иммунизации.

Врачи предлагают направлять больше вакцины туда, где в списках больше пожилых людей, а также в регионы с повышенным уровнем заражения. Например, в Ляэне-Вирумаа первые вакцины к семейным врачам поступили только в марте, и местная больница сейчас переполнена пациентами с коронавирусом.