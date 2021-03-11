Семейные врачи просят изменить распределение вакцины среди пожилых людей
Семейные врачи просят изменить принцип распределения вакцин, предназначенных для пожилых людей, пишет Rus.ERR.
Семейные врачи просят изменить принцип распределения вакцин, предназначенных для пожилых людей, пишет Rus.ERR.
Сейчас вакцина распределяется между врачами поровну, а число пожилых людей в списках семейных врачей сильно различается, поэтому некоторые врачи уже успели вакцинировать всех своих пациентов старше 80 лет, а кто-то едва приступил к иммунизации.
Врачи предлагают направлять больше вакцины туда, где в списках больше пожилых людей, а также в регионы с повышенным уровнем заражения. Например, в Ляэне-Вирумаа первые вакцины к семейным врачам поступили только в марте, и местная больница сейчас переполнена пациентами с коронавирусом.
Семейные врачи, которые остались без вакцины в начале марта, должны получить заказанные дозы на этой неделе.