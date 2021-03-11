Чт, 11.03.2021
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Государство не знает, сколько человек уже вакцинировано

Вакцинация. Иллюстративное фото. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

У Больничной кассы нет полных данных о вакцинации работников первой линии, пишет Rus.Err.ee.

Для составления статистики приходится сравнивать данные одной инфосистемы с несколькими регистрами, в том числе с бумажными списками, которые представляют организации на своих работников первой линии.

Проблему помог бы решить доступ к регистру работников, который ведет Налогово-таможенный департамент, но Инспекция по защите данных отказывается его разрешить, ссылаясь на действующий закон.

В правительство уже представлены поправки в закон, Министерство социальных дел рассчитывает, что их удастся принять еще весной.

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