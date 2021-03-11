Как живет Фукусима спустя десять лет после аварии на АЭС

Сначала землетрясение 11 марта 2011 года разрушило основную систему электроснабжения, затем цунами затопило аварийные электрогенераторы. Вскоре ядерное топливо в трех из шести реакторов на атомной электростанции "Фукусима-1" перегрелось, что привело к расплавлению активной зоны. В результате водород, вырвавшись из баков высокого давления, несколько раз взорвался в энергоблоках. Телевизионные кадры облаков радиоактивного дыма над ядерным реактором врезались в коллективную память всего мира. Радиоактивные частицы загрязнили более 1000 квадратных километров, и более 160 000 жителей бежали из города.

Спустя десять лет видимых признаков катастрофы почти не осталось. Повсюду в 20-километровой зоне вокруг ядерного объекта экскаваторы и краны снесли офисные здания и дома, ставшие непригодными для проживания из-за землетрясения, многолетнего запустения и радиоактивного загрязнения. Горы мешков, содержащих все, что осталось после дезактивации, которые годами уродовали ландшафт, вывезены.

На многих полях и лугах установлены солнечные батареи. Но оценка десятой годовщины катастрофы губернатора Фукусимы Масао Учибори резко контрастная. "С одной стороны, уровень радиации упал. Мы провели дезактивацию, сегодня закрыто только 2,4 процента территории префектуры", - говорит Учибори. "С другой стороны, 37 000 бывших жителей все еще находятся в эвакуации",- отмечает он.

Можно ли есть местные продукты в Фукусиме?

Тем временем все приказы об эвакуации из 20-километровой зоны отменены. Но большая часть населенных пунктов вблизи АЭС и к северо-западу от станции все еще сильно загрязнены. На общей площади в почти 340 кв. км радиоактивность как минимум в 50 раз превышает стандартный предел в один миллизиверт. Пока в этих городах созданы только небольшие дезактивированные особые экономические зоны, которые призваны служить плацдармом для будущего возвращения жителей.

В населенные пункты, расположенные на некотором отдалении от АЭС, вернулись от 30 до 60 процентов бывших жителей. Однако семей с детьми очень мало. Они опасаются радиации, да и многие уже прижились на новых местах. Таким образом, большинство репатриантов - пожилые люди. Например, 68-летняя Томоко Кобаяши, которая вместе с мужем управляет небольшим отелем в 14 км к северу от атомной электростанции.

После аварии она переехала к семье сына в большой город Нагоя. Но вскоре затосковала по родному дому. "Блюда и продукты в Нагое были не такими вкусными, как в Фукусиме, - говорит она. - Поэтому мы вернулись посмотреть, можно ли снова есть местные продукты".

Супружеская пара присоединилась к местной инициативной группе, члены которой проводят собственные замеры уровня радиации в почве, воздухе и продуктах питания. По их данным, потребление, например, местного риса и овощей совершенно безопасно.

Проблемы консервации АЭС