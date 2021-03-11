Фото ⟩ Легковушка, в которой находились и дети, столкнулась с грузовиком

По первоначальным данным, оба автомобиля двигались в сторону Выхма. Управлявшая Škoda женщина хотела повернуть налево, но не использовала сигнал поворота в соответствии с требованиями. Позади шел грузовик, водитель которого стал обгонять легковушку, но та неожиданно выехала ему наперерез, пишет Sakala.

Передняя часть грузовика и легковушка со стороны водителя пострадали в результате столкновения. В Škoda находились и дети, к счастью, с ними все в порядке.

Спасатели Сууре-Яани очистили проезжую часть от осколков и обломков и убрали с дороги попавшие в аварию транспортные средства.