Фото ⟩ Легковушка, в которой находились и дети, столкнулась с грузовиком
В среду, 10 марта, около 16:30 на 25-м километре шоссе Пыльтсамаа-Выхма, то есть в деревне Соомвере в волости Пыхья-Сакала, столкнулись легковой и грузовой автомобили.
В среду, 10 марта, около 16:30 на 25-м километре шоссе Пыльтсамаа-Выхма, то есть в деревне Соомвере в волости Пыхья-Сакала, столкнулись легковой и грузовой автомобили.
По первоначальным данным, оба автомобиля двигались в сторону Выхма. Управлявшая Škoda женщина хотела повернуть налево, но не использовала сигнал поворота в соответствии с требованиями. Позади шел грузовик, водитель которого стал обгонять легковушку, но та неожиданно выехала ему наперерез, пишет Sakala.
Передняя часть грузовика и легковушка со стороны водителя пострадали в результате столкновения. В Škoda находились и дети, к счастью, с ними все в порядке.
Спасатели Сууре-Яани очистили проезжую часть от осколков и обломков и убрали с дороги попавшие в аварию транспортные средства.
Далее этим случаем будет заниматься страховая фирма.