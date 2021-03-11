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  • Легковушка, в которой находились и дети, столкнулась с грузовиком

Фото ⟩ Легковушка, в которой находились и дети, столкнулась с грузовиком

В среду, 10 марта, около 16:30 на 25-м километре шоссе Пыльтсамаа-Выхма, то есть в деревне Соомвере в волости Пыхья-Сакала, столкнулись легковой и грузовой автомобили.

По первоначальным данным, оба автомобиля двигались в сторону Выхма. Управлявшая Škoda женщина хотела повернуть налево, но не использовала сигнал поворота в соответствии с требованиями. Позади шел грузовик, водитель которого стал обгонять легковушку, но та неожиданно выехала ему наперерез, пишет Sakala.

Передняя часть грузовика и легковушка со стороны водителя пострадали в результате столкновения. В Škoda находились и дети, к счастью, с ними все в порядке.

Спасатели Сууре-Яани очистили проезжую часть от осколков и обломков и убрали с дороги попавшие в аварию транспортные средства.

Далее этим случаем будет заниматься страховая фирма.

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