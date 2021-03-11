Коронавирус подтвержден у 1957 жителей Эстонии, скончались девять человек

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 1209 человек. В Харьюмаа 897 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 253, в Ляэне-Вирумаа — 87, в Тартумаа — 79, в Пярнумаа — 54, на Сааремаа — 51, в Рапламаа — 45, в Ярвамаа — 31, в Ляэне- и Вильяндимаа — по 30, в Вырумаа — 21, в Валгамаа — девять, в Пыльва- и Йыгевамаа — по восемь, на Хийумаа — семь новых случаев. В случае 35 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1453,45 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,3% от общего количества сделанных тестов.

За сутки в больницах открыто 69 новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 639 пациентов. Скончались девять человек.

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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привиты 113 898 человек, две дозы вакцины получили 47 795 человек

По состоянию на 11 марта, в Эстонии вакцинацию прошли 113 898 человек, из которых 47 795 человек получили обе дозы. За сутки было введено 5116 доз, в общей сложности были введены 155 175 доз вакцины.

В последующие недели по-прежнему будет параллельно вестись вакцинация представителей группы риска в центрах семейных врачей и вакцинация работников передовой линии (работники образования, полицейские и спасатели, сотрудники социальной сферы при органах местного самоуправления) в различных медицинских учреждениях. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

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