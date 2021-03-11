Фото ⟩ Искусственный остров XVIII века был крепостью, потом - тюрьмой, а теперь здесь играют свадьбы
Искусственный остров посреди озера Штайнхуде стал туристическим магнитом, привлекающим все больше и больше людей, пишет Kodustiil.
Искусственный остров посреди озера Штайнхуде стал туристическим магнитом, привлекающим все больше и больше людей, пишет Kodustiil.
История острова Вильгельмштайн восходит к 1761 году, когда граф Вильгельм фон Шаумбург-Липпе (1724–1777) построил посреди озера Штайнхуде крепость. В то время оборонный пояс состоял из 16 небольших искусственных островов, соединенных как бы общим фундаментом, сложенным из высыпанных в воду камней, которому была придана форма звезды.
После смерти графа в замке Вильгельмштайн был размещен военный колледж, а затем в укрепленную государственную тюрьму. В начале XIX века 16 небольших островов были объединены в один остров прямоугольной формы, что увеличило его площадь, пишет The Sun.
В 1867 году тюрьму перевели с острова в другое место, и в истории маленького острова началась новая глава. Остров, который когда-то был последним пристанищем злодеев всех мастей, сегодня известен как популярный курорт, где приятно отвлечься от повседневных забот. Кроме того, это также очень популярное место проведения свадеб.
Вильгельмштайн, до которого можно добраться только на лодке, предлагает посетителям уникальные впечатления и абсолютную свободу. Желающие также могут посетить переоборудованную в музей крепость - место, с которого началась биография острова Вильгельмштайн.