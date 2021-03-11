Фото ⟩ Искусственный остров XVIII века был крепостью, потом - тюрьмой, а теперь здесь играют свадьбы

История острова Вильгельмштайн восходит к 1761 году, когда граф Вильгельм фон Шаумбург-Липпе (1724–1777) построил посреди озера Штайнхуде крепость. В то время оборонный пояс состоял из 16 небольших искусственных островов, соединенных как бы общим фундаментом, сложенным из высыпанных в воду камней, которому была придана форма звезды.

Замок Вильгельмштайн. ФОТО: Shutterstock

После смерти графа в замке Вильгельмштайн был размещен военный колледж, а затем в укрепленную государственную тюрьму. В начале XIX века 16 небольших островов были объединены в один остров прямоугольной формы, что увеличило его площадь, пишет The Sun.

Гавань на озере Штайнхуден. ФОТО: Shutterstock

В 1867 году тюрьму перевели с острова в другое место, и в истории маленького острова началась новая глава. Остров, который когда-то был последним пристанищем злодеев всех мастей, сегодня известен как популярный курорт, где приятно отвлечься от повседневных забот. Кроме того, это также очень популярное место проведения свадеб.

В историческом замке сейчас находится музей. ФОТО: Shutterstock

Вильгельмштайн, до которого можно добраться только на лодке, предлагает посетителям уникальные впечатления и абсолютную свободу. Желающие также могут посетить переоборудованную в музей крепость - место, с которого началась биография острова Вильгельмштайн.