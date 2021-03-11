Месяц локдауна: конторы Swedbank останутся открытыми, но изменится порядок обслуживания клиентов

Поскольку с сегодняшнего дня действует 25-процентное ограничение на заполнение помещений, в зал банка допускаются только обслуживаемые клиенты. Если, например, клиент прибыл раньше забронированного времени, а клиент-менеджер не освободился, то своей очереди нужно ждать за пределами банковской конторы, то есть на территории торгового центра или на улице.

«Мы просим наших клиентов в нынешней ситуации тщательно обдумать необходимость визита в представительство банка, и по возможности пользоваться электронными каналами. Работники банка будут рады по телефону помочь тем, кто имеет доступ к интернет-банку, но нуждается в консультации при его использовании. Однако если возникнет неизбежная необходимость прийти в банковскую контору, пожалуйста, входите в зал в одиночку. Со спутником или сопровождающим можно входить только в тех случаях, когда это неизбежно. Мы просим клиентов входить в офис в маске, если клиенту сложно носить маску по состоянию здоровья, то с визором (маской-экраном)», – сказала руководитель сети контор Swedbank в Эстонии Аге Петтер.