Владелец частного леса: RMK воровал в моем лесу

Рохи еще более года назад узнал, что RMK хочет прорубить дорогу в волости Ляэнеранна, чтобы получить доступ к своим лесам, однако его поразили два неприятных обстоятельства. Сначала в прошлом году на Иванов день он обнаружил в своем почтовом ящике договор, под которым управляющий лесным хозяйством центр ждал его подписи и который давал бы RMK право строить эту дорогу в его лесу.

Это соглашение возложило бы ряд связанных с дорогой обязательств на плечи частного лесовладельца, а взамен он получил бы деньги только за вырубленные деревья и право временно перекрывать дорогу. «Там была целая страница обязательств. Конечно, я не спешил подписывать такое соглашение и начал выяснять, почему они не строят свою дорогу на своей земле», - сказал Рохи.

Рохи обнаружил вырубку после того, как работа уже была завершена и 15 дубов были срублены. ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Оказалось, что на территории RMK было ценное место обитания, что не позволяло строить там дорогу, но по мнению Рохи, там уже была произведена вырубка. «Когда я указал на это, они тоже поняли, что что-то не так», - сказал Рохи. Оказалось, что на самом деле ценного места обитания там нет, и эта ошибка еще не была выявлена при планировании дороги. Тогда Рохи договорился с центром о том, что дорога будет все-таки строиться на земле RMK, и выторговал себе двухметровую буферную зону рядом со своим лесом, где RMK должен был не трогать деревья на своей территории. Также в письменной форме было согласовано, что RMK проинформирует Рохи до начала работ.

На этом тема казалась исчерпанной, и Рохи остался доволен достигнутым. Но его ждал еще один неприятный сюрприз. Полгода спустя, 25 февраля, Рохи решил насладиться прекрасным днем в своем лесу и прихватил пилу, чтобы убрать последствия шторма с территории. Однако по прибытии перед ним открылось поразительное зрелище: на участке его земли шириной около десяти метров и длиной несколько сотен метров деревья были вырублены и сложены, и комбайн уже приступил к завершению работы.

Первым делом Рохи подумал, что его лес просто украли. Он сразу же позвонил в полицию и инспекцию по окружающей среде, но от первой из них он помощи не получил. Каким-то образом сообщение дошло до полицейского участка Раквере, откуда Рохи позвонили и сказали, что не будут заниматься этим делом.

Глава юго-западного региона RMK Айвар Лауд выразил сожаление в связи с тем, что по ошибке был вырублен лес на частном участке шириной в несколько метров. 7