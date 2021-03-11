Чт, 11.03.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Владелец частного леса: RMK воровал в моем лесу

  • Частный владелец обнаружил лесозаготовительный комбайн RMK в своем лесу
  • RMK давно хотел построить там дорогу
  • RMK принес свои извинения и компенсирует ущерб
Вальдур Рохи возмущен тем, что такой погром на его участке учинила госкомпания. ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Частный лесовладелец Вальдур Рохи в конце февраля отправился осматривать свои владения и наткнулся на работающую в его собственном лесу лесозаготовительную машину. Оказалось, что лес рубит Центр управления государственными лесами (RMK), который хотел проложить дорогу на своей земле, но начал делать это по другую сторону границы участка, пишет Pärnu Postimees.

Рохи еще более года назад узнал, что RMK хочет прорубить дорогу в волости Ляэнеранна, чтобы получить доступ к своим лесам, однако его поразили два неприятных обстоятельства. Сначала в прошлом году на Иванов день он обнаружил в своем почтовом ящике договор, под которым управляющий лесным хозяйством центр ждал его подписи и который давал бы RMK право строить эту дорогу в его лесу.

Это соглашение возложило бы ряд связанных с дорогой обязательств на плечи частного лесовладельца, а взамен он получил бы деньги только за вырубленные деревья и право временно перекрывать дорогу. «Там была целая страница обязательств. Конечно, я не спешил подписывать такое соглашение и начал выяснять, почему они не строят свою дорогу на своей земле», - сказал Рохи.

Рохи обнаружил вырубку после того, как работа уже была завершена и 15 дубов были срублены. ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Оказалось, что на территории RMK было ценное место обитания, что не позволяло строить там дорогу, но по мнению Рохи, там уже была произведена вырубка. «Когда я указал на это, они тоже поняли, что что-то не так», - сказал Рохи. Оказалось, что на самом деле ценного места обитания там нет, и эта ошибка еще не была выявлена при планировании дороги. Тогда Рохи договорился с центром о том, что дорога будет все-таки строиться на земле RMK, и выторговал себе двухметровую буферную зону рядом со своим лесом, где RMK должен был не трогать деревья на своей территории. Также в письменной форме было согласовано, что RMK проинформирует Рохи до начала работ.

На этом тема казалась исчерпанной, и Рохи остался доволен достигнутым. Но его ждал еще один неприятный сюрприз. Полгода спустя, 25 февраля, Рохи решил насладиться прекрасным днем в своем лесу и прихватил пилу, чтобы убрать последствия шторма с территории. Однако по прибытии перед ним открылось поразительное зрелище: на участке его земли шириной около десяти метров и длиной несколько сотен метров деревья были вырублены и сложены, и комбайн уже приступил к завершению работы.

Первым делом Рохи подумал, что его лес просто украли. Он сразу же позвонил в полицию и инспекцию по окружающей среде, но от первой из них он помощи не получил. Каким-то образом сообщение дошло до полицейского участка Раквере, откуда Рохи позвонили и сказали, что не будут заниматься этим делом.

Глава юго-западного региона RMK Айвар Лауд выразил сожаление в связи с тем, что по ошибке был вырублен лес на частном участке шириной в несколько метров. 

Инспекция направила своих сотрудников для исследования места происшествия, однако Рохи до сих пор не получил ответа. По словам руководителя бюро мониторинга Департамента окружающей среды Пярнуского уезда Тоомаса Ымблуса, решение о том, имело ли место нарушение, еще не принято и необходимо инициировать разбирательство. «В случае разбирательства в ходе расследования будет установлено, был ли причинен ущерб, и потребуется дополнительное расследование», - отметил Ымблус. Пока департамент не дает какой-либо дополнительной информации.

Граница участка Рохи отмечена металлической трубой и почти столетним межевым камнем. ФОТО: Urmas Luik

RMK, проводивший вырубку, также узнал о происшествии, после чего сам связался с Рохи. «После истории, которую я там услышал, я не понимаю, они некомпетентны или прикидываются дураками», - сказал Рохи. В частности, представители центра усомнились в том, что рубили лес вовсе не в том месте. «Говорят, что им GPS показывает: вырубка остается на их участке. Фактически, есть четкие ориентиры на обоих концах участка: столетний пограничный камень на одном конце и металлическая труба на другом - граница участка проходит прямо между ними. Они не понимают, что их собственность находится справа, а моя - слева, где они вырубают», - пояснил Рохи, уже показав управляющему лесным хозяйством на месте, где расположены эти знаки и где проходит граница собственности.

RMK вместе с землемерами побывал на месте, убедившись, что они все же ошиблись. «Очевидно, кража леса имела место, и они обнаружили, что им все равно придется каким-то образом компенсировать ущерб», - сказал Рохи. Однако ему сказали, что компенсация будет выплачена только за более толстые деревья диаметром более восьми сантиметров.

Это возмутило частного лесовладельца. «Это лес будущего и недополученный доход. И я не думаю, что это мое, это принадлежит моим потомкам», - пояснил он.

Глава юго-западного региона RMK Айвар Лауд выразил сожаление в связи с тем, что по ошибке был вырублен лес на частном участке шириной в несколько метров. Он пояснил, что граница между частной и государственной землей была размечена плохо. «Мы искренне приносим свои извинения за случившееся!» - сказал Лауд. Он пообещал, что владельцу леса возместят ущерб, причиненный вырубкой. Добавив, что утверждение о том, что RMK не возместит расходы на лес тоньше восьми сантиметров, неверно.

Рохи удалось обнаружить происходящее прежде, чем был уничтожен его сосняк. ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

«При желании весной мы посадим новые ели и дубы на участке, где по ошибке произвели вырубку», - сказал Лауд. По его словам, пока нет договоренности о размере ущерба, так как точное количество древесины будет определено при ее транспортировке.

Рохи не столь возмущен тем, что ему был нанесен материальный ущерб и в том числе вырублено 15 десятиметровых дубов, чем тем, что подобное с ним совершила государственная компания. «Что меня очень беспокоит, так это то, что государственная компания все-таки должна подавать пример. Она не должна творить произвол, а потом обнаруживать, что «ой, мы сделали неправильно», - пояснил лесовладелец.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back