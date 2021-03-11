Владелец частного леса: RMK воровал в моем лесу
- Частный владелец обнаружил лесозаготовительный комбайн RMK в своем лесу
- RMK давно хотел построить там дорогу
- RMK принес свои извинения и компенсирует ущерб
Частный лесовладелец Вальдур Рохи в конце февраля отправился осматривать свои владения и наткнулся на работающую в его собственном лесу лесозаготовительную машину. Оказалось, что лес рубит Центр управления государственными лесами (RMK), который хотел проложить дорогу на своей земле, но начал делать это по другую сторону границы участка, пишет Pärnu Postimees.