Полиция контролирует соблюдение ограничений усиленным составом
Полиция усиленным составом контролирует соблюдение введенных в связи с распространением коронавируса ограничений.
Полиция усиленным составом контролирует соблюдение введенных в связи с распространением коронавируса ограничений.
Министр внутренних дел Кристиан Яани на состоявшейся в четверг пресс-конференции правительства сказал, что для контроля соблюдения ограничений полиция вместе с добровольцами выходит в усиленном составе, и в часы пик насчитывается до 50 патрулей.
Яани напомнил, что с четверга правило 2+2 действует и вне помещений.
По словам министра внутренних дел, на прошлой неделе полиция выявила в общей сложности 26 человек, не выполнявших требование самоизоляции.
По словам Яани, в подведомственной МВД сфере в предварительный список вакцинации внесены 5500 сотрудников передовой линии. К концу этой недели все они получат первую дозу вакцины.