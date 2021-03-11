Чт, 11.03.2021
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Полиция контролирует соблюдение ограничений усиленным составом

Полицейский патруль. ФОТО: Margus Ansu

Полиция усиленным составом контролирует соблюдение введенных в связи с распространением коронавируса ограничений.

Министр внутренних дел Кристиан Яани на состоявшейся в четверг пресс-конференции правительства  сказал, что для контроля соблюдения ограничений полиция вместе с добровольцами выходит в усиленном составе, и в часы пик насчитывается до 50 патрулей.

Яани напомнил, что с четверга правило 2+2 действует и вне помещений.

По словам министра внутренних дел, на прошлой неделе полиция выявила в общей сложности 26 человек, не выполнявших требование самоизоляции.

По словам Яани, в подведомственной МВД сфере в предварительный список вакцинации внесены 5500 сотрудников передовой линии. К концу этой недели все они получат первую дозу вакцины.

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