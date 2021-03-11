Нефть дорожает на фоне роста спроса на нефтепродукты в США

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:00 в четверг составляет $68,58 за баррель, что на $0,68 (1%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,11 за баррель, что на $0,67 (1,04%) выше уровня на закрытие рынка в среду.

Министерство энергетики США в среду отчиталось о сокращении запасов бензина в стране на прошлой неделе на 11,9 млн баррелей, дистиллятов - на 5,5 млн баррелей. За две последние недели снижение запасов бензина составило более 25 млн баррелей. В то же время, запасы нефти на минувшей неделе увеличились на 13,8 млн баррелей. Неделей ранее скачок запасов составил 21,6 млн баррелей.

Поддержку рынку оказали данные о росте спроса на бензин и дистилляты, отмечает S&P Global Platts. Спрос на бензин в США за неделю подскочил более чем на 7% - до максимальных с начала ноября 2020 года 8,73 млн б/с. Потребление дистиллятов выросло на более чем 18% - до 4,49 млн б/с, что является максимумом с ноября 2019 года.

Росту нефтяных цен также способствовало одобрение Палатой представителей Конгресса США нового пакета мер поддержки экономики страны объемом $1,9 трлн.

Помимо этого, поддержку нефтяным ценам оказывает ослабление доллара. Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в четверг опускается на 0,07%.