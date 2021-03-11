Дания приостановила применение вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбоза
Службы здравоохранения Дании приняли решение временно остановить применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Reuters.
Службы здравоохранения Дании приняли решение временно остановить применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Reuters.
Такое решение принято в качестве меры предосторожности после того, как у нескольких пациентов, получивших вакцину, образовались тромбы. Связь между вакцинацией и болезнью пока не установлена, подчеркнули датские службы здравоохранения.
Власти ЕС в конце января приняли решение допустить до рыночного оборота в Евросоюзе вакцину разработки компании AstraZeneca.
Австрийские власти 7 марта сообщили, что приостанавливают использование вакцины AstraZeneca на время расследования случаев смерти одного человека и заболевания второго.
Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.