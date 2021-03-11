Дания приостановила применение вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбоза

Такое решение принято в качестве меры предосторожности после того, как у нескольких пациентов, получивших вакцину, образовались тромбы. Связь между вакцинацией и болезнью пока не установлена, подчеркнули датские службы здравоохранения.

Власти ЕС в конце января приняли решение допустить до рыночного оборота в Евросоюзе вакцину разработки компании AstraZeneca.

Австрийские власти 7 марта сообщили, что приостанавливают использование вакцины AstraZeneca на время расследования случаев смерти одного человека и заболевания второго.