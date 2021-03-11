Чт, 11.03.2021
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Дания приостановила применение вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбоза

Вакцина AstraZeneca. ФОТО: KH via www.imago-images.de/imago images/Karina Hessland

Службы здравоохранения Дании приняли решение временно остановить применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Reuters.

Такое решение принято в качестве меры предосторожности после того, как у нескольких пациентов, получивших вакцину, образовались тромбы. Связь между вакцинацией и болезнью пока не установлена, подчеркнули датские службы здравоохранения.

Власти ЕС в конце января приняли решение допустить до рыночного оборота в Евросоюзе вакцину разработки компании AstraZeneca.

Австрийские власти 7 марта сообщили, что приостанавливают использование вакцины AstraZeneca на время расследования случаев смерти одного человека и заболевания второго.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.

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