Уайт: «У Поветкина никогда не было Covid-19. Но я привык ко всем этим играм и уловкам»
Британский тяжеловес Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) сообщил, что не верит в заражение коронавирусом Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО), пишет Sports.
Британский тяжеловес Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) сообщил, что не верит в заражение коронавирусом Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО), пишет Sports.
«У Поветкина никогда не было ковида. Он просто хотел больше времени для тренировок или подготовки. Ты не можешь так внезапно и быстро восстановиться после коронавируса. У него было чудесное восстановление. Но это бокс, и я привык ко всем этим играм и уловкам. Те, кто болел на коронавирус – на фото Поветкин выглядит лучше, чем до него.
Я не уверен, что человек, вставший с больничной койки, будет так хорошо выглядеть. Но хорошо, что наш поединок состоится. Мы пережили еще несколько переносов и теперь готовы зажечь», – сказал Уайт.
Поединок Поветкин – Уайт должен был пройти в ноябре 2020 года, но россиянин заразился коронавирусом.