Уайт: «У Поветкина никогда не было Covid-19. Но я привык ко всем этим играм и уловкам»

«У Поветкина никогда не было ковида. Он просто хотел больше времени для тренировок или подготовки. Ты не можешь так внезапно и быстро восстановиться после коронавируса. У него было чудесное восстановление. Но это бокс, и я привык ко всем этим играм и уловкам. Те, кто болел на коронавирус – на фото Поветкин выглядит лучше, чем до него.