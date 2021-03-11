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Картина дня: новые ограничения, Эстония закупит вакцину Johnson & Johnson и обрушение дигирегистратуры

Сайт digilugu.ee. ФОТО: Eero Vabamägi/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 марта.

Смотрите, как работают крупные магазины Таллинна в первый день локдауна

С сегодняшнего дня в Эстонии действует локдаун, новые масштабные ограничения, которые, как мы все знаем, предусматривают закрытие всех магазинов. Исключение составляют продуктовые, оптики, аптеки, зоомагазины и другие торговые точки, которые продают продукты первой необходимости. Читать далее...

Полиция контролирует соблюдение ограничений усиленным составом

Полиция усиленным составом контролирует соблюдение введенных в связи с распространением коронавируса ограничений. Читать далее...

Эстония закупит 300 000 доз рекомендованной к применению в ЕС вакцины Johnson & Johnson

В четверг Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало предоставить условное разрешение на коммерческое использование вакцины Janssen (компания Johnson & Johnson) против COVID-19 для предотвращения заболевания у людей в возрасте от 18 лет, сообщило EMA на своем сайте. Читать далее...

Желающие вакцинироваться обрушили дигирегистратуру

Сегодняшнее сообщение Больничной кассы о том, что люди в возрасте 65 лет и старше могут попасть на вакцинацию через дигирегистратуру, вызвало перегрузку системы Центра инфосистемы здоровья и благополучия (TEHIK), клиенты видят на экране сообщение, что их просят подождать. Читать далее...

EKRE призывает закрыть границы

Правительству для того, чтобы взять под контроль вирус Covid-19, следует закрыть границы как минимум на четыре недели, закупить больше вакцин вне совместных закупок ЕС и разрешить продажу экспресс-тестов на коронавирус, считает правление Эстонской консервативной народной партии (EKRE). Читать далее...

Владелец частного леса: RMK воровал в моем лесу

Частный лесовладелец Вальдур Рохи в конце февраля отправился осматривать свои владения и наткнулся на работающую в его собственном лесу лесозаготовительную машину. Оказалось, что лес рубит Центр управления государственными лесами (RMK), который хотел проложить дорогу на своей земле, но начал делать это по другую сторону границы участка. Читать далее...

Эстония побила новый рекорд заражаемости и ушла в локдаун: что сказало правительство?

В 12:00 состоялась пресс-конференция правительства, которая теперь сопровождается синхронным переводом на русский язык. В пресс-конференции приняли участие: премьер-министр Кая Каллас, министр внутренних дел Кристьян Яани, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс и министр образования и науки Лийна Керсна. Читать далее...

Видео 〉 Бывшая эстонская футболистка: мне было 14 лет, когда тренер лишил меня девственности

Бывшая эстонская футболистка, которая в настоящее время использует псевдоним Миа Белле Трисна, дала программе «Õhtu!» телеканала Kanal 2 очень откровенное интервью и рассказала, что когда ей было всего 14 лет, ее лишил девственности тренер, который был на несколько десятков лет старше. Читать далее...

Дания приостановила применение вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбозов

Службы здравоохранения Дании приняли решение временно остановить применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Reuters. Читать далее...

Василий Новак: британская AstraZeneca поможет победить британский штамм

Что предпринимает Северо-Эстонская региональная больница (PERH), чтобы помощь соседних стран не потребовалась? Тему прокомментировал в студии Postimees руководитель центра экстренной медицины PERH Василий Новак. Подробнее в повторе!

Коронавирус подтвержден у 1957 жителей Эстонии, скончались девять человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 9402 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1957, то есть 20,8% от общего количества. Читать далее...

От текстиля до бетона: война может поставить ваше производство на службу государству

Закон об оборонных повинностях не оставляет предприятиям выбора, ведь он гласит, что компания, которая во время войны не согласна выполнять свои обязанности по национальной обороне, может быть отчуждена правительством или главнокомандующим Сил обороны в собственность государства. Читать далее...

Убийца нескольких человек Устименко не смог добиться перевода в российскую тюрьму

Приговоренный к пожизненному лишению свободы убийца нескольких человек Юрий Устименко проиграл в суде первой инстанции свой спор с Министерством юстиции, касающийся его перевода в российскую тюрьму. Читать далее...

Что проиcходит после прививки? Вакцинированные против COVID-19 делятся опытом

Вакцинироваться или нет? В нынешнем кризисе этот вопрос разделил людей на два лагеря. Но что происходит после защитной инъекции и каковы ее возможные побочные эффекты? Газета Sakala попросила людей разного возраста и рода занятий рассказать о своем опыте. Читать далее...

Кармен Йоллер: ибупрофен намного опаснее вакцины от коронавируса

Хотя некоторые люди не хотят вакцинироваться от коронавируса из-за возможных побочных эффектов, например, побочные действия широко распространенного ибупрофена намного серьезнее, чем у вакцины, объяснила семейный врач Кармен Йоллер. Читать далее...

Исследование: британский штамм сопряжен с гораздо более высокой смертностью

Если раньше считали, что выявленный в сентябре в Англии и начавший сейчас резко распространяться в Эстонии штамм коронавируса B.1.1.7 имеет большую силу заражения, а значит, и распространения, то новое научное исследование показывает, что кроме того новый штамм на 30-100 процентов увеличивает и смертность. Читать далее...

АЭС в Эстонии могут построить на деньги немецких налогоплательщиков

На компенсации, выплачиваемые за закрытые в Германии атомные электростанции, компания Vattenfall может построить новую атомную электростанцию ​​в Эстонии, но неясно, исключает ли это соглашение использование полученной суммы компенсации в качестве нового ядерного капитала. Читать далее...

Сийм Каллас: попытка сохранить общество открытым была сознательной

Выступая на обсуждении коронакризиса в Рийгикогу от лица Партии реформ, Сийм Каллас заявил, что в фокусе внимания сейчас способность больных лечить инфицированных. Читать далее...

Полиция разыскивает двух молодых мужчин

Полиция просит содействия в поиске 28-летнего Берта и 27-летнего Андруса, которые вчера вечером ушли из расположенного в волости Выру дома попечения в неизвестном направлении. Читать далее...

Не совсем закрыты: как магазины в Силламяэ и Нарве отреагировали на локдаун?

На улицах Нарвы и Силламяэ ничто особенно не указывает на локдаун - людей, пожалуй, не меньше, чем обычно. Ничего не изменилось и в сетевых супермаркетах. А магазины, которые с сегодняшнего дня не имеют права пускать покупателей внутрь, отреагировали на ситуацию по-разному, некоторые нашли законный способ продолжать работу. Читать далее...

Лекарственный департамент рекомендует отложить вакцинацию некоторых пациентов

Эстонский лекарственный департамент порекомендовал врачам в качестве меры предосторожности не использовать вакцину AstraZeneca для людей с риском тромбоза, пока не будут получены результаты дополнительной оценки риска - об этом, как пишет портал ERR, сказала руководитель по надзору за безопасностью Лекарственного департамента Майа Уускюла. Читать далее...

Что изменится для выпускников в этом учебном году

В четверг правительство одобрило проект поправки к Закону об основных школах и гимназиях, который позволяет менять сроки экзаменов и устраивать дополнительные экзамены в этом учебном году. Читать далее...

ВИДЕО 〉 У берегов Румынии затонуло эстонское торговое судно, погибло не менее двух человек

В Черном море затонуло судно Volgo Balt 179, принадлежащее эстонской фирме. На борту находилось 13 украинских моряков, погибли по меньшей мере двое. Читать далее...

ФОТО 〉 Остались без марихуаны, машины и денег: полиция поймала с поличным наркодилеров

Полиции удалось поймать двух молодых людей из Рапламаа, которые занимались наркобизнесом с приехавшим из Латвии человеком. При побеге от сотрудников правоохранительных органов молодые люди остались без марихуаны, денег и автомобиля, улетевшего в кювет. Читать далее...

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