Картина дня: новые ограничения, Эстония закупит вакцину Johnson & Johnson и обрушение дигирегистратуры

Что предпринимает Северо-Эстонская региональная больница (PERH), чтобы помощь соседних стран не потребовалась? Тему прокомментировал в студии Postimees руководитель центра экстренной медицины PERH Василий Новак. Подробнее в повторе!

Коронавирус подтвержден у 1957 жителей Эстонии, скончались девять человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 9402 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1957, то есть 20,8% от общего количества. Читать далее...

От текстиля до бетона: война может поставить ваше производство на службу государству

Закон об оборонных повинностях не оставляет предприятиям выбора, ведь он гласит, что компания, которая во время войны не согласна выполнять свои обязанности по национальной обороне, может быть отчуждена правительством или главнокомандующим Сил обороны в собственность государства. Читать далее...

Убийца нескольких человек Устименко не смог добиться перевода в российскую тюрьму

Приговоренный к пожизненному лишению свободы убийца нескольких человек Юрий Устименко проиграл в суде первой инстанции свой спор с Министерством юстиции, касающийся его перевода в российскую тюрьму. Читать далее...

Что проиcходит после прививки? Вакцинированные против COVID-19 делятся опытом

Вакцинироваться или нет? В нынешнем кризисе этот вопрос разделил людей на два лагеря. Но что происходит после защитной инъекции и каковы ее возможные побочные эффекты? Газета Sakala попросила людей разного возраста и рода занятий рассказать о своем опыте. Читать далее...

Кармен Йоллер: ибупрофен намного опаснее вакцины от коронавируса

Хотя некоторые люди не хотят вакцинироваться от коронавируса из-за возможных побочных эффектов, например, побочные действия широко распространенного ибупрофена намного серьезнее, чем у вакцины, объяснила семейный врач Кармен Йоллер. Читать далее...

Исследование: британский штамм сопряжен с гораздо более высокой смертностью

Если раньше считали, что выявленный в сентябре в Англии и начавший сейчас резко распространяться в Эстонии штамм коронавируса B.1.1.7 имеет большую силу заражения, а значит, и распространения, то новое научное исследование показывает, что кроме того новый штамм на 30-100 процентов увеличивает и смертность. Читать далее...

АЭС в Эстонии могут построить на деньги немецких налогоплательщиков

На компенсации, выплачиваемые за закрытые в Германии атомные электростанции, компания Vattenfall может построить новую атомную электростанцию ​​в Эстонии, но неясно, исключает ли это соглашение использование полученной суммы компенсации в качестве нового ядерного капитала. Читать далее...

Сийм Каллас: попытка сохранить общество открытым была сознательной

Выступая на обсуждении коронакризиса в Рийгикогу от лица Партии реформ, Сийм Каллас заявил, что в фокусе внимания сейчас способность больных лечить инфицированных. Читать далее...

Полиция разыскивает двух молодых мужчин

Полиция просит содействия в поиске 28-летнего Берта и 27-летнего Андруса, которые вчера вечером ушли из расположенного в волости Выру дома попечения в неизвестном направлении. Читать далее...