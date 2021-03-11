Картина дня: новые ограничения, Эстония закупит вакцину Johnson & Johnson и обрушение дигирегистратуры
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 марта.
С сегодняшнего дня в Эстонии действует локдаун, новые масштабные ограничения, которые, как мы все знаем, предусматривают закрытие всех магазинов. Исключение составляют продуктовые, оптики, аптеки, зоомагазины и другие торговые точки, которые продают продукты первой необходимости. Читать далее...
Полиция усиленным составом контролирует соблюдение введенных в связи с распространением коронавируса ограничений. Читать далее...
В четверг Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало предоставить условное разрешение на коммерческое использование вакцины Janssen (компания Johnson & Johnson) против COVID-19 для предотвращения заболевания у людей в возрасте от 18 лет, сообщило EMA на своем сайте. Читать далее...
Сегодняшнее сообщение Больничной кассы о том, что люди в возрасте 65 лет и старше могут попасть на вакцинацию через дигирегистратуру, вызвало перегрузку системы Центра инфосистемы здоровья и благополучия (TEHIK), клиенты видят на экране сообщение, что их просят подождать. Читать далее...
Правительству для того, чтобы взять под контроль вирус Covid-19, следует закрыть границы как минимум на четыре недели, закупить больше вакцин вне совместных закупок ЕС и разрешить продажу экспресс-тестов на коронавирус, считает правление Эстонской консервативной народной партии (EKRE). Читать далее...
Частный лесовладелец Вальдур Рохи в конце февраля отправился осматривать свои владения и наткнулся на работающую в его собственном лесу лесозаготовительную машину. Оказалось, что лес рубит Центр управления государственными лесами (RMK), который хотел проложить дорогу на своей земле, но начал делать это по другую сторону границы участка. Читать далее...
В 12:00 состоялась пресс-конференция правительства, которая теперь сопровождается синхронным переводом на русский язык. В пресс-конференции приняли участие: премьер-министр Кая Каллас, министр внутренних дел Кристьян Яани, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс и министр образования и науки Лийна Керсна. Читать далее...
Бывшая эстонская футболистка, которая в настоящее время использует псевдоним Миа Белле Трисна, дала программе «Õhtu!» телеканала Kanal 2 очень откровенное интервью и рассказала, что когда ей было всего 14 лет, ее лишил девственности тренер, который был на несколько десятков лет старше. Читать далее...
Службы здравоохранения Дании приняли решение временно остановить применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Reuters. Читать далее...
Что предпринимает Северо-Эстонская региональная больница (PERH), чтобы помощь соседних стран не потребовалась? Тему прокомментировал в студии Postimees руководитель центра экстренной медицины PERH Василий Новак. Подробнее в повторе!
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 9402 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1957, то есть 20,8% от общего количества. Читать далее...
Закон об оборонных повинностях не оставляет предприятиям выбора, ведь он гласит, что компания, которая во время войны не согласна выполнять свои обязанности по национальной обороне, может быть отчуждена правительством или главнокомандующим Сил обороны в собственность государства. Читать далее...
Приговоренный к пожизненному лишению свободы убийца нескольких человек Юрий Устименко проиграл в суде первой инстанции свой спор с Министерством юстиции, касающийся его перевода в российскую тюрьму. Читать далее...
Вакцинироваться или нет? В нынешнем кризисе этот вопрос разделил людей на два лагеря. Но что происходит после защитной инъекции и каковы ее возможные побочные эффекты? Газета Sakala попросила людей разного возраста и рода занятий рассказать о своем опыте. Читать далее...
Хотя некоторые люди не хотят вакцинироваться от коронавируса из-за возможных побочных эффектов, например, побочные действия широко распространенного ибупрофена намного серьезнее, чем у вакцины, объяснила семейный врач Кармен Йоллер. Читать далее...
Если раньше считали, что выявленный в сентябре в Англии и начавший сейчас резко распространяться в Эстонии штамм коронавируса B.1.1.7 имеет большую силу заражения, а значит, и распространения, то новое научное исследование показывает, что кроме того новый штамм на 30-100 процентов увеличивает и смертность. Читать далее...
На компенсации, выплачиваемые за закрытые в Германии атомные электростанции, компания Vattenfall может построить новую атомную электростанцию в Эстонии, но неясно, исключает ли это соглашение использование полученной суммы компенсации в качестве нового ядерного капитала. Читать далее...
Выступая на обсуждении коронакризиса в Рийгикогу от лица Партии реформ, Сийм Каллас заявил, что в фокусе внимания сейчас способность больных лечить инфицированных. Читать далее...
Полиция просит содействия в поиске 28-летнего Берта и 27-летнего Андруса, которые вчера вечером ушли из расположенного в волости Выру дома попечения в неизвестном направлении. Читать далее...
На улицах Нарвы и Силламяэ ничто особенно не указывает на локдаун - людей, пожалуй, не меньше, чем обычно. Ничего не изменилось и в сетевых супермаркетах. А магазины, которые с сегодняшнего дня не имеют права пускать покупателей внутрь, отреагировали на ситуацию по-разному, некоторые нашли законный способ продолжать работу. Читать далее...
Эстонский лекарственный департамент порекомендовал врачам в качестве меры предосторожности не использовать вакцину AstraZeneca для людей с риском тромбоза, пока не будут получены результаты дополнительной оценки риска - об этом, как пишет портал ERR, сказала руководитель по надзору за безопасностью Лекарственного департамента Майа Уускюла. Читать далее...
В четверг правительство одобрило проект поправки к Закону об основных школах и гимназиях, который позволяет менять сроки экзаменов и устраивать дополнительные экзамены в этом учебном году. Читать далее...
В Черном море затонуло судно Volgo Balt 179, принадлежащее эстонской фирме. На борту находилось 13 украинских моряков, погибли по меньшей мере двое. Читать далее...
Полиции удалось поймать двух молодых людей из Рапламаа, которые занимались наркобизнесом с приехавшим из Латвии человеком. При побеге от сотрудников правоохранительных органов молодые люди остались без марихуаны, денег и автомобиля, улетевшего в кювет. Читать далее...