Картина дня: новые ограничения, предложение закрыть границы и обрушение дигирегистратуры

Желающие вакцинироваться обрушили дигирегистратуру

Сегодняшнее сообщение Больничной кассы о том, что люди в возрасте 65 лет и старше могут попасть на вакцинацию через дигирегистратуру, вызвало перегрузку системы Центра инфосистемы здоровья и благополучия (TEHIK), клиенты видят на экране сообщение, что их просят подождать. Читать далее...

Владелец частного леса: RMK воровал в моем лесу

Частный лесовладелец Вальдур Рохи в конце февраля отправился осматривать свои владения и наткнулся на работающую в его собственном лесу лесозаготовительную машину. Оказалось, что лес рубит Центр управления государственными лесами (RMK), который хотел проложить дорогу на своей земле, но начал делать это по другую сторону границы участка. Читать далее...

Эстония побила новый рекорд заражаемости и ушла в локдаун: что сказало правительство?

В 12:00 состоялась пресс-конференция правительства, которая теперь сопровождается синхронным переводом на русский язык. В пресс-конференции приняли участие: премьер-министр Кая Каллас, министр внутренних дел Кристьян Яани, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс и министр образования и науки Лийна Керсна. Читать далее...

Видео 〉 Бывшая эстонская футболистка: мне было 14 лет, когда тренер лишил меня девственности

Бывшая эстонская футболистка, которая в настоящее время использует псевдоним Миа Белле Трисна, дала программе «Õhtu!» телеканала Kanal 2 очень откровенное интервью и рассказала, что когда ей было всего 14 лет, ее лишил девственности тренер, который был на несколько десятков лет старше. Читать далее...

Дания приостановила применение вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбозов

Службы здравоохранения Дании приняли решение временно остановить применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Reuters. Читать далее...

Василий Новак: британская AstraZeneca поможет победить британский штамм

Что предпринимает Северо-Эстонская региональная больница (PERH), чтобы помощь соседних стран не потребовалась? Тему прокомментировал в студии Postimees руководитель центра экстренной медицины PERH Василий Новак. Подробнее в повторе!

Коронавирус подтвержден у 1957 жителей Эстонии, скончались девять человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 9402 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1957, то есть 20,8% от общего количества. Читать далее...

От текстиля до бетона: война может поставить ваше производство на службу государству

Закон об оборонных повинностях не оставляет предприятиям выбора, ведь он гласит, что компания, которая во время войны не согласна выполнять свои обязанности по национальной обороне, может быть отчуждена правительством или главнокомандующим Сил обороны в собственность государства. Читать далее...

EKRE призывает закрыть границы

Правительству для того, чтобы взять под контроль вирус Covid-19, следует закрыть границы как минимум на четыре недели, закупить больше вакцин вне совместных закупок ЕС и разрешить продажу экспресс-тестов на коронавирус, считает правление Эстонской консервативной народной партии (EKRE). Читать далее...