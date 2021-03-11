Фото ⟩ Металлический дом, построенный в память умершей жены, по вечерам сияет, как звезда
Расположенный недалеко от центра Мельбурна необычный дом в виде стрелы - единственный в своем роде, пишет Kodustiil.
Расположенный недалеко от центра Мельбурна необычный дом в виде стрелы - единственный в своем роде, пишет Kodustiil.
Дом спроектирован архитекторами из Мельбурна Питером Хоггом и Тоби Ридом, которые предпочитают экологичность жизни и строительства. Уникальная архитектура и интерьеры этого дома уже побывали на обложках многих престижных австралийских изданий, передает realestate.com.au.
У своеобразного дома трогательная история: заказавший проект дома мужчина хотел отдать дань памяти своей рано умершей жены-художницы и ее творчеству, построив галерею для ее произведений.
Теперь, спустя десятилетия, их дети решили продать металлический дом, посвященный их матери. Вместе с уникальным домом продается и земельный участок площадью 0,57 га. В доме с единственной в своем роде архитектурой три спальни, кухня, ванная и гостиная.
Дом находится всего в часе езды от центра Мельбурна, вдали от шума и суеты города. По вечерам дом в форме стрелы похож на сияющую гигантскую звезду или огромный фонарь.
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