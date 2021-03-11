Чт, 11.03.2021
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Сийм Каллас: попытка сохранить общество открытым была сознательной

Сийм Каллас. ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Выступая на обсуждении коронакризиса в Рийгикогу от лица Партии реформ, Сийм Каллас заявил, что в фокусе внимания сейчас способность больных лечить инфицированных.

Он отметил, что коронавирус ищет жертв среди наших близких, во всех возрастных группах и во всех сферах жизни. «Но все-таки коронакризис по-разному влияет на различные группы общества. Прежде всего, страдают семьи, в которых есть дети школьного возраста, страдает образование в целом, страдает мелкое предпринимательство, туризм, рестораны, обслуживание, отели, транспорт», - перечислил Сийм Каллас.

По его словам, с учетом вышеизложенного понятно, что и нынешнее, и предыдущее правительства старались сохранить общество максимально открытым и как можно дольше. «Это была сознательная политика, а не промедление или нерешительность, - сказал Каллас. - Можно быть уверенными, что вакцинация приведет к снижению заболеваемости». 

Сийм Каллас отметил, что если сегодня мы мобилизуемся для отражения атаки коронавируса, то завтра мы должны будем мобилизоваться для преодоления последствий коронакризиса. 

«Восстановление сильно пострадавшего из-за вируса предпринимательства, восстановление туризма, открытие ресторанов и других мест имеет жизненно важное значение. Ликвидирование пробелов в образовании жизненно важно. Преодоление коронакризиса зависит от предприимчивости, инициативы и чувства ответственности общества», - отметил политик. 

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