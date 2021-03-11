Сийм Каллас: попытка сохранить общество открытым была сознательной

Он отметил, что коронавирус ищет жертв среди наших близких, во всех возрастных группах и во всех сферах жизни. «Но все-таки коронакризис по-разному влияет на различные группы общества. Прежде всего, страдают семьи, в которых есть дети школьного возраста, страдает образование в целом, страдает мелкое предпринимательство, туризм, рестораны, обслуживание, отели, транспорт», - перечислил Сийм Каллас.

По его словам, с учетом вышеизложенного понятно, что и нынешнее, и предыдущее правительства старались сохранить общество максимально открытым и как можно дольше. «Это была сознательная политика, а не промедление или нерешительность, - сказал Каллас. - Можно быть уверенными, что вакцинация приведет к снижению заболеваемости».

Сийм Каллас отметил, что если сегодня мы мобилизуемся для отражения атаки коронавируса, то завтра мы должны будем мобилизоваться для преодоления последствий коронакризиса.