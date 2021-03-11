После скандала с интимным видео Черчесов возвращает Дзюбе капитанскую повязку

Капитаном сборной России вновь станет форвард питерского «Зенита» Артем Дзюба, который в конце прошлого года был разжалован Черчесовым и не вызывался на сборы из-за скандала со слитым в сеть интимным видео. Вместо Дзюбы капитаном был защитник «Спартака» Георгий Джикия, пишет NEWSru.

Сборная России в марте проведет отборочные матчи в рамках квалификации к ЧМ-2022: на выезде против Мальты (24 марта), дома против Словении (27 марта) и в гостях со Словакией (30 марта). Перед предстоящими играми команда проведет краткосрочный сбор в Сочи.

Полный список кандидатов в сборную на мартовские матчи Черчесов пообещал опубликовать 15 марта.

«Список кандидатов уже есть. Куда полетят выступающие за границу Миранчук и Головин - в Сочи или сразу на Мальту? Сейчас этот вопрос прорабатывается, как правильно сделать с точки зрения логистики. Естественно, им нет смысла сюда лететь», - цитирует Черчесова Sports.ru .

Точку в том грандиозном скандале, расколовшем страну на два лагеря, пришлось ставить лично президенту РФ Владимиру Путину .