После скандала с интимным видео Черчесов возвращает Дзюбе капитанскую повязку
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о предстоящих в марте матчах национальной команды и определился с кандидатурой ее капитана.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о предстоящих в марте матчах национальной команды и определился с кандидатурой ее капитана.
Капитаном сборной России вновь станет форвард питерского «Зенита» Артем Дзюба, который в конце прошлого года был разжалован Черчесовым и не вызывался на сборы из-за скандала со слитым в сеть интимным видео. Вместо Дзюбы капитаном был защитник «Спартака» Георгий Джикия, пишет NEWSru.
Сборная России в марте проведет отборочные матчи в рамках квалификации к ЧМ-2022: на выезде против Мальты (24 марта), дома против Словении (27 марта) и в гостях со Словакией (30 марта). Перед предстоящими играми команда проведет краткосрочный сбор в Сочи.
Полный список кандидатов в сборную на мартовские матчи Черчесов пообещал опубликовать 15 марта.
«Список кандидатов уже есть. Куда полетят выступающие за границу Миранчук и Головин - в Сочи или сразу на Мальту? Сейчас этот вопрос прорабатывается, как правильно сделать с точки зрения логистики. Естественно, им нет смысла сюда лететь», - цитирует Черчесова Sports.ru.
Напомним, что в ноябре Артем Дзюба записал на видео процесс мастурбации, после чего этот ролик по неустановленным причинам стал достоянием общественности, разлетевшись по соцсетям. В поддержку Дзюбы выступили многие артисты и звезды шоу-бизнеса, болельщицы митинговали в Москве, а самолет «Аэрофлота» в честь Артема начертил в небе фаллос.
Точку в том грандиозном скандале, расколовшем страну на два лагеря, пришлось ставить лично президенту РФ Владимиру Путину.