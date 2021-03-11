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  • Объявленные в розыск молодые мужчины найдены в Раквере
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Объявленные в розыск молодые мужчины найдены в Раквере

Полиция. ФОТО: Arved Breidaks

Вчера в полицию поступило несколько сообщений, что сбежавшие из дома попечения 28-летний Берт и 27-летний Андрус могут направляться в сторону Раквере.

«Нам сообщили, что мужчин видели голосующими на дороге. Сегодня утром полицейский патруль проверил одно место в Раквере, где могли находиться Берт и Андрус. Там они и были обнаружены. С ними все в порядке, персонал отвезет молодых мужчин обратно в дом попечения», - рассказал участковый полицейский из Выру Элар Сарик. Он поблагодарил всех неравнодушных граждан за помощь.

Напомним, что полиция просила содействия в поиске 28-летнего Берта и 27-летнего Андруса, которые позавчера вечером ушли из расположенного в волости Выру дома попечения в неизвестном направлении.

По словам персонала дома попечения, вчера около 19:30 Берт и Андрус вместе ушли в неизвестном направлении. Их мобильные телефоны отключены. Берт и Андрус и ранее покидали дом попечения, не оповестив об этом персонал, последний раз это случилось в феврале. Тогда одного из них нашли в Тарту, а второго — в Раквере. Мужчин вернули в дом попечения.

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