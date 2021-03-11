Чт, 11.03.2021
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Полиция разыскивает двух молодых мужчин

Берт. ФОТО: Lõuna prefektuur.

Полиция просит содействия в поиске 28-летнего Берта и 27-летнего Андруса, которые вчера вечером ушли из расположенного в волости Выру дома попечения в неизвестном направлении.

По словам персонала дома попечения, вчера около 19:30 Берт и Андрус вместе ушли в неизвестном направлении. Их мобильные телефоны отключены. Берт и Андрус и ранее покидали дом попечения, не оповестив об этом персонал, последний раз это случилось в феврале. Тогда одного из них нашли в Тарту, а второго — в Раквере. Мужчин вернули в дом попечения.

Андрус. ФОТО: Lõuna prefektuur.

Берт худощавого телосложения, рост 180 см. Он был одет в синюю куртку, шапку и ботинки. Андрус среднего телосложения, у него короткие черные волосы, рост 170 см. На нем могут быть черные лыжные штаны и синяя куртка. Словесные портреты мужчин переданы всем патрулям.

Всех, кто видел Берта и Андруса, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.

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