Полиция разыскивает двух молодых мужчин
Полиция просит содействия в поиске 28-летнего Берта и 27-летнего Андруса, которые вчера вечером ушли из расположенного в волости Выру дома попечения в неизвестном направлении.
Полиция просит содействия в поиске 28-летнего Берта и 27-летнего Андруса, которые вчера вечером ушли из расположенного в волости Выру дома попечения в неизвестном направлении.
По словам персонала дома попечения, вчера около 19:30 Берт и Андрус вместе ушли в неизвестном направлении. Их мобильные телефоны отключены. Берт и Андрус и ранее покидали дом попечения, не оповестив об этом персонал, последний раз это случилось в феврале. Тогда одного из них нашли в Тарту, а второго — в Раквере. Мужчин вернули в дом попечения.
Берт худощавого телосложения, рост 180 см. Он был одет в синюю куртку, шапку и ботинки. Андрус среднего телосложения, у него короткие черные волосы, рост 170 см. На нем могут быть черные лыжные штаны и синяя куртка. Словесные портреты мужчин переданы всем патрулям.
Всех, кто видел Берта и Андруса, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.