Полиция разыскивает двух молодых мужчин

По словам персонала дома попечения, вчера около 19:30 Берт и Андрус вместе ушли в неизвестном направлении. Их мобильные телефоны отключены. Берт и Андрус и ранее покидали дом попечения, не оповестив об этом персонал, последний раз это случилось в феврале. Тогда одного из них нашли в Тарту, а второго — в Раквере. Мужчин вернули в дом попечения.