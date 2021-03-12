О чем не любят говорить в Эстонии

Периодически напоминают президенту об ограниченности его полномочий, чаще всего в случае критики им правительства и конкретных министров или кандидатов на министерское кресло. Полномочия президента невелики, никого он прямо назначить не может, лишь утверждает на должности по предложению правительства, парламента или Госсуда. Открывает сессию парламента и может предложить созвать внеочередную, имеет право законодательной инициативы.

Самые большие полномочия у премьер-министра. Он формирует правительство, руководит составлением бюджета и текущей деятельностью исполнительной власти. Но и у него есть проблемы: кандидатуру на пост премьер-министра предлагает президент, а свободу его действий при формировании кабинета ограничивают коалиционные партнеры. Если партия премьера не имеет наибольшего количества голосов, он вынужден собирать пестрые коалиции.

Самое интересное происходит на пересечении исполнительной и законодательной власти. Периодически в парламенте звучит фраза, что какой-то закон должен поступить из профильного министерства на утверждение. Но это значит, что после утверждения закона министерство и будет его исполнять. Косвенно о второстепенной роли парламента говорит отсутствие у нас именных законов, в честь парламентария-создателя.

Другим доказательством не главной роли парламента в законотворчестве можно считать ресурсы министерств, задействованные в этом направлении. В Минюсте, проводящем в жизнь государственную правовую политику и координирующему законотворчество остальных министерств, в этом направлении (õiguse valdkond) работают 40 человек (четверть чиновников министерства). Это правовой отдел (5 чел.), служба организации законотворчества (13 чел.) и службы по отдельным видам права. У остальных министерств ресурсов задействовано существенно меньше, но в сумме тоже набирается не дин десяток чиновников.

В правовой комиссии парламента, главного источника законотворчества, лишь 4 консультанта-советника и 9 депутатов. При этом во многих случаях нормы разрабатывают партнеры министерства из числа ведущих юристов и иных специалистов. При описанных ресурсах, особенно учитывая квалификацию наших депутатов, можно ли считать парламент главным источником законотворчества? Возможно ли парламенту реально контролировать исполнительную власть?

Немало вопросов и к правоохранительной системе, где прокуратура подчинена Минюсту. Был момент, когда его главу вызвали на допрос по партийному финансированию. Министр не стал приостанавливать полномочия, что означало приход на допрос к собственным подчиненным. Другая проблема заключается в подчинении спецслужбы КаПо МВД. Это не было бы проблемой, не занимайся они расследованием коррупции в местных самоуправлениях, где чаще всего представлены политики и партии управляющие на общегосударственном уровне. Из-за описанных моментов ситуация вокруг разделения исполнительной и судебной власти выглядит небезупречно, что влияет и на текущую политику. После недавней отставки кабинета Ратаса руководство оказавшейся в оппозиции EKRE открыто заявляет о чрезмерной роли КаПо в этих событиях.

Исторический экскурс: 1934 год повлиял на 1992-й