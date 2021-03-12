О чем не любят говорить в Эстонии
- Можно ли считать парламент главным источником законотворчества?
- Другая проблема заключается в подчинении спецслужбы КаПо - МВД
- Исполнительная власть недостаточно отделена от судебной и законодательной
Cо времен Римской империи степень цивилизованности и уровень развития любого государства определяется полнотой реализации принципа разделения исполнительной, законодательной и судебной власти. Cоздается впечатление, что в нашем государстве эту тему старательно избегают.