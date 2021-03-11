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В Иркутской области завершено расследование в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, которого обвиняют в нескольких десятках изнасилований и двух убийствах, сообщили в СКР.

Первое первое судебное заседание по этому делу состоится 22 марта и будет закрытым.

Ранее мужчина признался в совершении двух убийств и 27 изнасилований.

Нападения на женщин в Тулуне - небольшом городе в 350 км от Иркутска - начались в начале 1990-х годов и продолжались вплоть до января 2019 года, когда «тулунский маньяк» - так его окрестила пресса - был пойман и арестован.

Злоумышленник нападал на случайных женщин и девочек. Двух своих жертв он убил.

Нападения совершались при примерно схожих обстоятельствах. Преступник подходил к жертве со спины, угрожал ножом, отводил в безлюдное место и насиловал. Чаще всего нападения происходили около заброшенного здания недостроенного родильного дома в Тулуне.

Жертвы нападения не могли рассказать о внешности преступника ничего определенного, кроме того, что это мужчина среднего роста и плотного телосложения. Почти все потерпевшие говорили о грязной одежде преступника и исходившем от него сильном запахе солярки и алкоголя. Нередко мужчина забирал у жертвы все ценные вещи и деньги.

Только в 2008 году, после того как в Тулуне была убита женщина, в правоохранительных органах задумались о том, чтобы объединить похожие дела об изнасилованиях.

Формально все уголовные дела были объединены в одно только в январе 2018 года. Тогда делом «тулунского маньяка» уже занималась так называемая «маньячная группа» - следственно-оперативная бригада, благодаря которой в 2012 году был задержан «ангарский маньяк» Михаил Попков, признанный виновным в убийстве более 80 человек.

За время следствия было допрошено около 5 тысяч свидетелей, проведено более 300 экспертиз и более 1000 генетических исследований, 10 эксгумаций. Материалы уголовного дела насчитывают 116 томов.

Найти насильника удалось по генетическому профилю. Следователям пришлось брать эпителий полости рта для генетического анализа практически у всех живущих в Тулуне мужчин, подходящих под описание преступника.

Вычислить «тулунского маньяка» помогла его неосторожность: после очередного преступления номер машины нападавшего зафиксировали камеры наружного наблюдения. После этого правоохранительные органы смогли отыскать водителя и проверить его генетический профиль, который совпал с образцами ДНК разыскиваемого мужчины.