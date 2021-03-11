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Европейское агентство лекарственных средств начало расследование по запросу властей Дании, которые считают, что вакцина AstraZeneca может провоцировать образование тромбов. Эстония на месяц погружается в локдаун. В Бразилии зафиксирован пик смертности за много месяцев.

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Ровно год назад Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Первые сообщения о тяжелых респираторных заболеваниях в Китае стали появляться в прессе в конце января 2020 года. К середине февраля вирус добрался до Европы, и уже к концу месяца северная Италия погрузилась в локдаун.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за все это время в мире Covid-19 заболели 118 млн человек, умерли - более 2,6 млн.

AstraZeneca под сомнением

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) готовится в четверг утвердить четвертую вакцину - Johnson & Johnson - для использования в странах Евросоюза.

В ЕС уже в ходу британская AstraZeneca, немецкая Pfizer и американская Moderna. Johnson & Johnson - разработка одноименного американского концерна. Клинические испытания показали 85% эффективности препарата, и в отличие от других вакцин прививка J&J предусматривает только одну дозу.

Между тем, EMA начало расследование в связи с обращением министерства здравоохранения Дании, в котором говорится, что препарат AstraZeneca, возможно, способствует образованию тромбов.

Власти Дании не сообщают, сколько жалоб они получили, но, по их словам, достаточно, чтобы приостановить использование британской вакцины, по меньшей мере, на две недели - до первых результатов расследования.

По словам представителей Европейского агентства лекарственных средств, на 9 марта зарегистрировано 22 заявления из разных стран - Австрии, Эстонии, Латвии, Литвы и Люксембурга.

Вакцина AstraZeneca. Getty Images

"Мы посреди самой масштабной кампании по вакцинации в истории Дании, и нам нужны все вакцины, какие только есть. Поэтому прекратить использование одной из них - очень трудное решение", - сказала глава Национального совета по вопросам здравоохранения Дании Шёрен Бромстрём.

Она подчеркнула, что страна не отказывается от AstraZeneca, а лишь временно откладывает эту вакцину в сторону.

По словам представителей EMA, пока нет четких указаний на существование прямой взаимосвязи между прививкой и последующим появлением тромбов у пациентов.

Экономное вакцинирование

В связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в мире в целом не улучшается, несмотря на все принимаемые меры, ученые ищут способы ускорить процесс вакцинации. Исследователи из Медицинского колледжа Мехарри в Нэшвилле, штат Теннесси, пришли к выводу, что людям, уже переболевшим Covid-19, достаточно одной дозы препаратов Pfizer или Moderna.

С учетом того, что в странах, где применяются эти вакцины, переболели миллионы человек, отказ от второй дозы должен значительно ускорить ход кампании и отчасти компенсировать проблему с задержками в поставках.

Getty Images Заведения в Нью-Йорке стараются всячески вдохновить своих потенциальных клиентов на вакцинацию.

Например, в США ковидом уже переболели порядка 28 млн человек, и это значит, что около 15 млн доз можно перераспределить между людьми, ожидающими своей очереди.

Ученые исходят из простой предпосылки: имунная система человека, перенесшего болезнь, сразу распознает вирус, и организм включит систему защиты даже после одной дозы вакцины.

Весеннее обострение

Пыльца может значительно повысить риски заражения Covid-19 даже у тех, кто не страдает аллергиями. К такому выводу пришли авторы исследования из Колумбийского университета США.

По их словам, об этом особенно важно знать в начале весеннего сезона цветения. Из-за изменений климата, говорят ученые, этот сезон в последние годы наступает значительно раньше, длится дольше и протекает более бурно, чем несколько лет и тем более десятилетий назад.

Getty Images Весна - сезон цветения плодовых деревьев.

Кроме того, между весенним (цветы и плодовые деревья), летним (злаковые и трава) и осенним (амброзия) сезонами цветения сейчас практически нет передышки.

Люди, болеющие коронавирусом бессимптомно, оказавшись на улице и начав чихать, будут распространять вирус в разы быстрее, свидетельствуют данные исследования. Кроме того, аллергики, привыкшие к определенным проявлениям сезонной аллергии, могут не придать значения таким симптомам, как насморк, першение в горле, легкое покашливание и чихание, а именно так может выражаться Covid-19 средней тяжести.

Европа: новые локдауны

Getty Images По улицам Таллина и других эстонских городов снова можно ходить только по двое.

В Эстонии с четверга начинается очередной локдаун, который продлится месяц. Школы переходят на удаленное обучение, снова закрываются магазины, кроме продовольственных и аптек, и вводится правило 2+2, когда в общественных местах можно бывать только по двое и на расстоянии не меньше двух метров от других.

Число заболевших в Германии продолжает расти уже вторую неделю. За последние 24 часа выявлено более 14,3 тыс. новых случаев. Медики призывают максимально ускорить процесс вакцинации, но при дефиците вакцины, который испытывают все европейские страны, пока это невозможно. Власти называют текущую эпидемиологическую ситуацию в стране третьей волной.

Getty Images Локдаун в Португалии, по-видимому, будет продлен до конца месяца.

Президент Португалии Робело де Соуза попросил парламент продлить режим чрезвычайной ситуации в стране до 31 марта, хотя правительство уже приступило к обсуждению поэтапного выхода из локдауна. Жестие карантинные меры действуют в Португалии с середины января, но на следующей неделе планируется открыть детские сады.

Главные очаги

Ситуация в Бразилии, которая и так находится в тройке мировых лидеров по числу заболевших и умерших, снова резко ухудшилась.

Впервые за много месяцев за одни сутки в стране умерли больше 2,2 тыс. человек. Общее число жертв пандемии среди бразильцев составляет 270,6 тыс. человек, заболели - 11,2 млн. Медики полагают, что новый скачок смертности связан с быстрым распространением новых штаммов.

Reuters Похоронные службы Бразилии работают на пределе возможностей.

Оппозиция обрушилась на президента Бразилии Жаира Болсонару, который с самого начала заявлял, что считает эпидемиологическую угрозу преувеличенной. Ранее на этой неделе он призвал народ "перестать ныть".

Бывший лидер страны Луис Игнасио Лула да Силва назвал сложившуюся ситуацию результатом бездумных решений Болсонару.

Департамент общественного здоровья Бразилии Fiocruz сообщает, что ряд больниц в крупных городах уже достигли предела своих возможностей и не способны функционировать дальше. "2021 год для нас тоже будет тяжелым", - сказала глава департамента Маргарет Далколмо.

Министр здравоохранения Кении Мутахи Кагве заявил, что его страна переживает третью волну эпидемии коронавируса. За минувшие сутки было выявлено самое большое число заболевших с ноября прошлого года - 713 человек.

Также, по словам Кагве, выросло число пациентов, которым требуется искусственная вентиляция легких. Министр предупредил, что страну ждет очередной трудный период.