Финляндия продлит ограничения на въезд в страну

Ограничивается въезд из всех стран шенгенской зоны, кроме Исландии.

В страны шенгенского договора входят: Нидерланды, Бельгия, Испания, Италия, Австрия, Греция, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Португалия, Польша, Франция, Швеция, Германия, Словакия, Словения, Финляндия, Дания, Чехия, Венгрия и Эстония, а также не входящие в ЕС Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

В действующие ограничения внесены небольшие изменения, которые вступают в силу с 19 марта 2021 года.

Финские власти напоминают, что попасть в страну можно будет только при наличии очень веской причины. Справка о негативном тесте на коронавирус не дает права въезда в страну.