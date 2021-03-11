Галерея ⟩ Автомобиль врезался в дерево: есть пострадавший
Сегодня в 17.50 в Центр тревоги сообщили о тяжелой аварии на шестом километре дороги Роосна-Аллику – Ярва-Яани, пишет Järva Teataja.
Сегодня в 17.50 в Центр тревоги сообщили о тяжелой аварии на шестом километре дороги Роосна-Аллику – Ярва-Яани, пишет Järva Teataja.
По первоначальным данным, в деревне Кагавере, волость Ярва, легковой автомобиль Kia съехал с дороги и врезался в дерево. В машине было три человека, один пострадал.
Находившийся на месте происшествия журналист рассказал, что на дороге низовая метель и потому местами скользко.
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