Проект Rail Baltica получит от ЕС значительное дополнительное финансирование
Проходящий через Балтийские страны железнодорожный проект Rail Baltica получит от ЕС значительное дополнительное финансирование, сообщило в пятницу финское агентство STT.
Проходящий через Балтийские страны железнодорожный проект Rail Baltica получит от ЕС значительное дополнительное финансирование, сообщило в пятницу финское агентство STT.
По данным STT, на переговорах между институтами ЕС достигнуто политическое соглашение по Фонду объединения Европы (CEF), поддерживающему проекты в сфере транспорта, энергетики и цифровых технологий.
В рамках переговоров Rail Baltica гарантированы шансы на дополнительные средства от блока.