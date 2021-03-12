Пт, 12.03.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Проект Rail Baltica получит от ЕС значительное дополнительное финансирование

Проект железнодорожной станции Rail Baltica в Рапла. ФОТО: Rail Baltica

Проходящий через Балтийские страны железнодорожный проект Rail Baltica получит от ЕС значительное дополнительное финансирование, сообщило в пятницу финское агентство STT.

По данным STT, на переговорах между институтами ЕС  достигнуто политическое соглашение по Фонду объединения Европы (CEF), поддерживающему проекты в сфере транспорта, энергетики и цифровых технологий.

В рамках переговоров Rail Baltica гарантированы шансы на дополнительные средства от блока.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back