Ланно: чрезвычайное положение никак не помогло бы выходу из кризиса

"Ничего существенного чрезвычайное положение не даст. Есть лишь некоторые отдельные аспекты, но уровень заражения можно снизить только в том случае, если общество будет вести себя иначе, люди будут соблюдать дистанцию и не будут заражать других", - сказал Ланно в четверг в передаче "Esimene stuudio" на телеканале ETV, а также добавил, что правовое пространство уже было дополнено решениями, которые применялись весной во время чрезвычайного положения. Он считает, что введенных на этой неделе ограничений будет вполне достаточно.