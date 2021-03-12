Фото ⟩ Скульптор Тауно Кангро продает свою знаменитую Гранитную виллу в Лайтсе

Выставленный на продажу комплекс недвижимости состоит из пяти различных участков земли, которые в сумме составляют почти 3,2 гектара. Цена объекта впечатляет: 6,95 миллионов евро.

Гранитная вилла в Лайтсе. ФОТО: KV.EE

Романтическая Гранитная вилла - это особое место для празднования особых событий. На первом этаже исторического каменного строения расположены два больших зала для торжеств.

Гранитная вилла в Лайтсе. ФОТО: KV.EE

Наверху расположены гостиничные номера, украшенные произведениями разных художников. Вокруг виллы находится сад скульптур со множеством работ хозяина виллы - скульптора Тауно Кангро.

Гранитная вилла в Лайтсе. ФОТО: KV.EE