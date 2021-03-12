Фото ⟩ Скульптор Тауно Кангро продает свою знаменитую Гранитную виллу в Лайтсе
Расположенная в 26 километрах от Таллинна эксклюзивная недвижимость ждет новых хозяев, рассказывает Kodustiil.
Расположенная в 26 километрах от Таллинна эксклюзивная недвижимость ждет новых хозяев, рассказывает Kodustiil.
Выставленный на продажу комплекс недвижимости состоит из пяти различных участков земли, которые в сумме составляют почти 3,2 гектара. Цена объекта впечатляет: 6,95 миллионов евро.
Романтическая Гранитная вилла - это особое место для празднования особых событий. На первом этаже исторического каменного строения расположены два больших зала для торжеств.
Наверху расположены гостиничные номера, украшенные произведениями разных художников. Вокруг виллы находится сад скульптур со множеством работ хозяина виллы - скульптора Тауно Кангро.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.