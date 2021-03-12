В Эстонии прибавилось 1358 зараженных, вакцинировано рекордное число людей

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 854 человек. В Харьюмаа 642 новых случая приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа прибавилось 98, в Ляэне-Вирумаа — 77, в Тартумаа — 72, на Сааремаа — 55, в Рапоамаа — 42, в Вырумаа — 24, в Ляэнемаа — 22, в Вильянди- и Пярнумаа — по 19, в Ярвамаа — 17, в Йыгевамаа — 12, на Хийумаа — восемь, в Валга- и Пыльвамаа — по семь новых случаев. В случае 25 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1465,1 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,3% от общего количества сделанных тестов.

За сутки в больницах открыли 86 новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 658 пациентов. Скончались девять человек.

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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привиты 122 087 человек, две дозы вакцины получил 50 691 человек

По состоянию на 11 марта, в Эстонии вакцинацию прошли 122 087 человек, из которых 50 691 человек получили обе дозы.

В последующие недели по-прежнему будет параллельно вестись вакцинация представителей группы риска в центрах семейных врачей и вакцинация работников передовой линии (работники образования, полицейские и спасатели, сотрудники социальной сферы при органах местного самоуправления) в различных медицинских учреждениях. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

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