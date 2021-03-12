Смотреть в оба! ⟩ Не зависящий от вас фактор может притормозить продажу вашей недвижимости

Процесс продажи жилья может проходить по-разному. Некоторые объекты уходят, что называется, влет, а некоторые годами ждут нового хозяина. Во многих случаях, несмотря на все усилия продавца, причина отсутствия покупателей кроется в соседях.

Соседи могут изменить рыночную стоимость вашего жилища в ту или иную сторону, но если рядом располагается большое предприятие или развлекательное заведение, потенциальные покупатели смотрят на такие объекты искоса, пишет realsimple.com.