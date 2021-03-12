Смотреть в оба! ⟩ Не зависящий от вас фактор может притормозить продажу вашей недвижимости
Проблемные соседи могут стать причиной замедления или, в худшем случае, прекращения продажи вашей недвижимости, уверен Kodustiil.
Проблемные соседи могут стать причиной замедления или, в худшем случае, прекращения продажи вашей недвижимости, уверен Kodustiil.
Процесс продажи жилья может проходить по-разному. Некоторые объекты уходят, что называется, влет, а некоторые годами ждут нового хозяина. Во многих случаях, несмотря на все усилия продавца, причина отсутствия покупателей кроется в соседях.
Соседи могут изменить рыночную стоимость вашего жилища в ту или иную сторону, но если рядом располагается большое предприятие или развлекательное заведение, потенциальные покупатели смотрят на такие объекты искоса, пишет realsimple.com.
Соседи могут отпугнуть покупателей, в том числе и негативным отношением к детям или домашним животным, или же вообще своим образом жизни. Поэтому перед покупкой жилья разумно узнать все возможное о соседях. По некоторым данным, потенциальные покупатели в подобных ситуациях будут жестко торговаться. Запрос скидки может достигать даже 9000 евро.