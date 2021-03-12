Из-за коронавируса туристическая выставка Tourest переносится на 2022 год

Союз туристических фирм Эстонии, который с 1991 года проводил выставку Tourest, после консультации с Департаментом здоровья и на основании распоряжения правительства ЭР о предотвращении распространения COVID-19 решил отменить мероприятие.

«Мы считаем безопасность участников очень важной, поэтому приняли решение отложить Tourest до следующего февраля, когда, надеемся, ситуация станет лучше», - сказала генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии Марианн Лугус, добавив, что подготовка к мероприятию масштаба Tourest длится долго, поэтому пришлось принимать решение прямо сейчас.

Пандемия серьезно ограничила бы возможности предприятий и посетителей к подготовке к мероприятию, которое планировали провести на Певческом поле в помещениях и на свежем воздухе. Следующая выставка Tourest запланирована на 11-13 февраля 2022 года.