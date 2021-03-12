В Эстонии за сутки вакцинировали рекордные 11 000 человек

Всего в Эстонии к настоящему моменту по крайней мере одну дозу вакцины получили более 122 000 человек, из них обе дозы вакцины получили 50 691 человек. По крайней мере одну дозу получил 31 процент людей 80 лет и старше.

В предстоящие недели продолжится вакцинация групп риска и работников передовой. Статистика о вакцинации доступна на сайте департамента здоровья. Данные о своей вакцинации можно найти на портале Digilugu.ee.

Цель вакцинации от COVID-19 – защитить группы риска, которые с большей вероятностью могут заразиться или заболевание которых может протекать тяжелее, предотвратить и уменьшить связанные с COVID-19 заболевания и смертность, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечить нормальное функционирование общества.

В приоритетном порядке вакцинируют медработников и работников медучреждений, персонал и обитателей домов призрения, а также людей старше 70 лет и с определенными диагнозами, которые из-за состояния здоровья могут иметь более тяжелое заболевание COVID-19. Как только в Эстонию поступит достаточное количество вакцин против COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и для всего населения.